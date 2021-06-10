A Milli Takım Kalecileri Kim 2021? Mert Günok, Uğurcan Çakır Ve Altay Bayındır Hangi Takımda Oynuyorlar?

11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısında büyük bir sınav verecek olan A milliler, son hazırlıklarını tamamlıyor. Futbol severlerin yakın markajına giren A milli takımının ilk 11’i için nefesler tutuluyor. Kadrosunda üç kaleci bulunduran A milli takımının kalede kimi seçeceği ise merakla bekleniyor.

A Milli Takım Kalecileri Kim 2021?



EURO 2020 için nefeslerini tutan Türkiye, kalede kimi göreceğini merakla bekliyor. Şenol Güneş’in çalıştırdığı A milli takımı 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısına çıkıyor. Yaklaşan EURO 2020 ile birlikte kadrosu da yavaş yavaş netleşen A milliler, kalesini Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’a emanet ediyor.