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- 10 Haz 2021 - 07:26 G: 10 Haz 2021 - 07:32

A Milli Takım Kalecileri Kim 2021? Mert Günok, Uğurcan Çakır Ve Altay Bayındır Hangi Takımda Oynuyorlar?

A Milliler, EURO 2020 için büyük sınava çıkmaya hazırlanıyor. 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısına çıkacak olan Türkiye, son hazırlıklarını tamamlıyor. Kadrosunu da şekillendiren A milli takımında kalede kimin olacağı merakla bekleniyor. A milli takım kalecileri kim 2021? Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hangi takımda oynuyorlar? İşte, detaylar…

11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısında büyük bir sınav verecek olan A milliler, son hazırlıklarını tamamlıyor. Futbol severlerin yakın markajına giren A milli takımının ilk 11’i için nefesler tutuluyor. Kadrosunda üç kaleci bulunduran A milli takımının kalede kimi seçeceği ise merakla bekleniyor.

A Milli Takım Kalecileri Kim 2021?

EURO 2020 için nefeslerini tutan Türkiye, kalede kimi göreceğini merakla bekliyor. Şenol Güneş’in çalıştırdığı A milli takımı 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısına çıkıyor. Yaklaşan EURO 2020 ile birlikte kadrosu da yavaş yavaş netleşen A milliler, kalesini Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’a emanet ediyor.

10 Haz 2021 - 07:26 - Spor

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