A Milli Takım Kalecileri Kim 2021? Mert Günok, Uğurcan Çakır Ve Altay Bayındır Hangi Takımda Oynuyorlar?
A Milliler, EURO 2020 için büyük sınava çıkmaya hazırlanıyor. 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısına çıkacak olan Türkiye, son hazırlıklarını tamamlıyor. Kadrosunu da şekillendiren A milli takımında kalede kimin olacağı merakla bekleniyor. A milli takım kalecileri kim 2021? Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hangi takımda oynuyorlar? İşte, detaylar…
11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısında büyük bir sınav verecek olan A milliler, son hazırlıklarını tamamlıyor. Futbol severlerin yakın markajına giren A milli takımının ilk 11’i için nefesler tutuluyor. Kadrosunda üç kaleci bulunduran A milli takımının kalede kimi seçeceği ise merakla bekleniyor.
A Milli Takım Kalecileri Kim 2021?
EURO 2020 için nefeslerini tutan Türkiye, kalede kimi göreceğini merakla bekliyor. Şenol Güneş’in çalıştırdığı A milli takımı 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya karşısına çıkıyor. Yaklaşan EURO 2020 ile birlikte kadrosu da yavaş yavaş netleşen A milliler, kalesini Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’a emanet ediyor.
10 Haz 2021 - 07:26 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.