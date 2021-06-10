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- 10 Haz 2021 - 07:36 G: 10 Haz 2021 - 07:41

Ankara Eğlence Mekanları Ne Zaman Açılacak? 

Uzun süredir kapalı tutulan eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı sorusu yanıtlanmayı bekliyor. Özellikle eğlence mekanlarının bolca olduğu Ankara’da çalışanlar mekanların kapalı olması sebebiyle işlerinin akıbetini merak ediyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında eğlence mekanlarının ele alınıp alınmayacağı ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. Ankara eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar…

Salgının başından bu yana kapalı olarak tutulan eğlence mekanlarının akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Maddi sorumluluğu giderek artan mekan sahipleri, kademeli normalleşme içerisinde açılıp açılamayacağını merak ediyor. Mekanda çalışan işçilerin de mekanlar gibi mağduriyeti artarken, işlerine ne zaman geri dönebileceğini araştırıyor. Öte yandan birçok eğlence mekanının bulunduğu Ankara’da eğlence mekanlarının akıbeti öncelikli gündem haline geliyor. Mekan sahipleri sorularının cevabını bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısıyla birlikte alabilmek için gözlerini Ankara’ya çeviriyor.

10 Haz 2021 - 07:36 - Yaşam

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