Ankara Eğlence Mekanları Ne Zaman Açılacak? 

Salgının başından bu yana kapalı olarak tutulan eğlence mekanlarının akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Maddi sorumluluğu giderek artan mekan sahipleri, kademeli normalleşme içerisinde açılıp açılamayacağını merak ediyor. Mekanda çalışan işçilerin de mekanlar gibi mağduriyeti artarken, işlerine ne zaman geri dönebileceğini araştırıyor. Öte yandan birçok eğlence mekanının bulunduğu Ankara’da eğlence mekanlarının akıbeti öncelikli gündem haline geliyor. Mekan sahipleri sorularının cevabını bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısıyla birlikte alabilmek için gözlerini Ankara’ya çeviriyor.