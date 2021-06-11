Allahu Ekber Ne Demektir? Tekbir Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Beş vakit ezanın okunduğu Müslüman ülkelerden biri olan Türkiye’de vatandaşlar, Allahu Ekber lafını sıkça duyuyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen dini konular, gündemlerin önceliği haline geliyor. Sıkça duyulan Allahu Ekber kelimesi de merak edilen dini konular arasında yer alıyor. Her Müslüman için elzem bir ibadet olan tekbir getirmek, Allahu Ekber kelimesi ile gerçekleştiriliyor. Hem namaz sırasında hem de ezan okunurken kullanılan bir kelime olan Allahu Ekber’in anlamı ise bir hayli merak ediliyor.