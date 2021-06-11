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11 Haz 2021 - 07:38

Camdaki Kız Dizisindeki Feride Karakterinin Gerçek Hikayesi Şaşkınlık Yarattı

Tartışmalı sahneleriyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın dram dolu hayatını ekranlara taşıyor. Tartışmalı sahnelerin ortaya çıkmasına neden olan Feride karakteri ise bir hayli ilgi çekiyor. Nalan’ın annesi olan Feride’nin davranışları ardındaki travmanın ne olduğu dizinin hayranlarının gündemleri arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisindeki Feride karakterinin gerçek hikayesi ne? İşte, detaylar…