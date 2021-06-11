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- 11 Haz 2021 - 07:38 G: 11 Haz 2021 - 07:43

Camdaki Kız Dizisindeki Feride Karakterinin Gerçek Hikayesi Şaşkınlık Yarattı

Tartışmalı sahneleriyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın dram dolu hayatını ekranlara taşıyor. Tartışmalı sahnelerin ortaya çıkmasına neden olan Feride karakteri ise bir hayli ilgi çekiyor. Nalan’ın annesi olan Feride’nin davranışları ardındaki travmanın ne olduğu dizinin hayranlarının gündemleri arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisindeki Feride karakterinin gerçek hikayesi ne? İşte, detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından televizyon ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Tartışmalı sahneleriyle magazin gündemlerinden düşmeyen Camdaki Kız dizisinin başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor. Nalan’ın dram dolu hayatını ekranlara taşıyan Camdaki Kız dizisinde tartışmalı sahneleri ortaya çıkaran Feride karakteri ise büyük bir ilgi çekiyor. Dizide Nalan’ın annesi olan Feride’nin gerçek yaşam hikayesi ve yaşadığı travmalar dizinin hayranlarını meraklandırıyor. Nur Sürer’in canlandırdığı Feride karakterinin hikayesi ise kitapta biraz daha farklı ele alınıyor.

11 Haz 2021 - 07:38 - Dizi Haberleri

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