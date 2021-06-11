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11 Haz 2021 - 08:35

Suç Örgütü Çeteler Tek Tek Göçertiliyor! Sırada 'Karagümrük Çetesi!'

Emniyet müdürlüklerin başarılı planlamaları sonrası suç örgütlerine tek tek operasyonlar devam ediyor. Son olarak gelen haberle Karagümrük Çetesi olarak bilinen organize suç şebekesine operasyon düzenlendi. İşte detaylar...