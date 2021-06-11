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- 11 Haz 2021 - 08:35 G: 11 Haz 2021 - 08:36

Suç Örgütü Çeteler Tek Tek Göçertiliyor! Sırada 'Karagümrük Çetesi!'

Emniyet müdürlüklerin başarılı planlamaları sonrası suç örgütlerine tek tek operasyonlar devam ediyor. Son olarak gelen haberle Karagümrük Çetesi olarak bilinen organize suç şebekesine operasyon düzenlendi. İşte detaylar...

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

11 Haz 2021 - 08:35 AA İstanbul- Asayiş

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