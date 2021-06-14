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- 14 Haz 2021 - 21:38 G: 14 Haz 2021 - 21:52

Camdaki Kız Dizisi Final Yaptı Etkisi Devam Ediyor! Sosyal Medya Bu Görsellerle Çalkalanıyor! Feride Gündeme O Haliyle Oturdu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin sezon finali ekranlara gelirken yaşanan olaylar ise seyircinin ağzını açık bıraktı. Sedat ve Cana’yı yan yana yakalayan Feride ipleri kopardı! Eline saçına attığı gibi…

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimler bulunurken; kadroda ise Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Sevilen dizi Perşembe akşamlarının en beğenilen dizisi olurken; dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar ise “Yok artık” dedirtti!

Cana ve Sedat düğünden hemen sonra bir araya gelmiş ve düğün salonunun lavabosunda bir araya gelmişlerdi. Sedat Cana’ya “Beni bir daha senden ayrı koyma” derken lavabonun kapısını kapattılar. O sıra Sedat’ın annesi Sedat ve Cana’nın lavaboda bir araya geldiklerini duyuyor. Büyük ibr şokla lavabodan hızla ayrılan Sedat’ın annesinden hemen sonra ise Feride görüyor.

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14 Haz 2021 - 21:38 - Yaşam

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