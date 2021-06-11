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- 11 Haz 2021 - 12:06 G: 11 Haz 2021 - 12:07

Çin Uzaydaki Varlığını Sürdürmekte Kararlı! ABD Sonrası Hemen Uydu Fırlattı!

Geçtiğimiz günlerde ABD, SpaceX firması ile uzaya yeni uydularını göndermişti. Uzay savaşlarının başladığı bu günlerde Çin hemen bir misilleme yaparak kendi gözlem uydularını uzaya fırlattı. İşte detaylar...

Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin basınındaki haberlere göre, Pekin-3, Haysı-2 ve Yangvang-1 uzaktan algılama ve çevre gözlem uydularıyla Tiencien deneysel uydusu "Long March-2D" roketiyle ülkenin Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngelerine fırlatıldı.

Pekin-3 ve Yangvang-1 uyduları iki ticari firma tarafından, Haysı-2 ise Şiamın Üniversitesince geliştirildi.

Söz konusu uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 373. görev oldu.

11 Haz 2021 - 12:06 AA Ankara- Dünya

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