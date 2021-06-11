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- 11 Haz 2021 - 12:32 G: 11 Haz 2021 - 12:33

Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeniliklerine devam ediyor. Esnaf'a desteklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulama ile Esnafların ve Vatandaşların karşısına çıkıyor. Kovid-19 nedeniyle gelir kaybına uğrayan kafe ve restoran işletmecileri için komisyonsuz "Lezzet Ankara" yemek sipariş uygulaması başlatacak. İşte detaylar...

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, işletmeciler, hiçbir ücret ödemeden uygulamaya kayıt yaptırabilecek.

Uygulama üzerinden aktif olan işletmeciler, Başkentlilere çevrim içi hizmet verebilecek.

İşletmelerini "Lezzet Ankara"ya kaydetmek isteyen esnaf, "https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur" adresinden kayıt kılavuzuna ulaşabilecek, "https://lezzetankara.com/restorankaydi" adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

11 Haz 2021 - 12:32 AA Ankara- Teknoloji

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