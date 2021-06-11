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11 Haz 2021 - 12:32

Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeniliklerine devam ediyor. Esnaf'a desteklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulama ile Esnafların ve Vatandaşların karşısına çıkıyor. Kovid-19 nedeniyle gelir kaybına uğrayan kafe ve restoran işletmecileri için komisyonsuz "Lezzet Ankara" yemek sipariş uygulaması başlatacak. İşte detaylar...