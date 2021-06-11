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- 11 Haz 2021 - 12:36 G: 11 Haz 2021 - 12:37

TUSKON Davasında Karar Çıktı! FETÖ'nün İş Dünyasına Ceza Yağdı!

TUSKON Davasında karar açıklandı. Mahkeme, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırdı Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı. İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, bir önceki celsede sanıkların son savunmalarının alındığı hatırlatılarak, hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarının firari olmaları nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral, Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki Azak ve Arzu Üre'yi FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandıran mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının da devamına karar verdi.

Mahkeme, 9 sanığı ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklardan Çetin Pekdemir'e "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren sanık Yüksel Nalbant'ı ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 14'ünün ise üzerlerine atılı suçlardan beraati kararlaştırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer almıştı.

Diğer sanıkların da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

11 Haz 2021 - 12:36 AA İstanbul- Asayiş

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