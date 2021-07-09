2021 Kurban Bayramı Ne Zaman, Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı sürece tam kapanma uygulaması içerisinde olan Türkiye, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı tatilinde ailecek tatil planı yapan vatandaşlar ise gözlerini Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihe ve resmi tatil uygulamasının kaç gün olacağına çevirdi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Hicri Takvim’e göre belirleniyor. Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık 2 ay sonra kutlanan Kurban Bayramı, özellikle şehir dışında plan yapacak vatandaşların gündeminde bulunuyor.

Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak.

Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?