2021 Kurban Bayramı Ne Zaman, Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı giderek yaklaşıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’nda evlerde olan Türkiye, Kurban Bayramı’nda tatil yapıp yapamayacağını merak ediyor. Resmi tatile bağlı olarak plan yapacak olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. 2021 Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Ramazan Bayramı sürece tam kapanma uygulaması içerisinde olan Türkiye, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı tatilinde ailecek tatil planı yapan vatandaşlar ise gözlerini Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihe ve resmi tatil uygulamasının kaç gün olacağına çevirdi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Hicri Takvim’e göre belirleniyor. Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık 2 ay sonra kutlanan Kurban Bayramı, özellikle şehir dışında plan yapacak vatandaşların gündeminde bulunuyor.
Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak.
Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?
09 Tem 2021 - 15:08 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.