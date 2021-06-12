BioNTech 12-15 Yaş'a Uygulanmaya Başlıyor! Beklenen Uygulama Başlıyor!
Avrupa İlaç Ajansı tarafından onay verilen BioNTech-Pfizer aşı çocuklara uygulanmaya başlıyor. 12-15 yaş grubu için uygulanacak olan aşıda uygulamalar başladı. İlk uygulamaya Sırbistan başlıyor. İşte detaylar...
Sırbistan İlaç ve Tıbbi Ekipman Ajansı, BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasına onay verdi.
Ajansın temsilcisi Pavle Zelic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, başka ülkelerde yapılan klinik araştırma sonuçlarının incelenmesinin ardından alındığını ifade etti.
Zelic, "Çocukları başka hastalıklarla mücadele veren ailelerle bizzat görüşme fırsatı buldum. Onları bu imkandan mahrum bırakmamalıyız. Madem çocuk hastalar için de koruma sağlamak mümkün, onlara bu şansı tanımalıyız." diye konuştu.
Ülkede yeterli sayıda aşı olduğunu aktaran Zelic, aşı olmayanların bilinçlendirilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Salgının başından bu yana 714 bin 641 vakanın tespit edildiği Sırbistan'da, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 951 kişi hayatını kaybetti.
12 Haz 2021 - 13:33 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.