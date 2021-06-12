Bergen Filmine Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Açıklaması Olay Oldu!

Kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya 2 buçuk yılı aşkındır ekranlara gelmesi beklenen diziden ayrıldığını ise sosyal medya hesabından duyurmuştu. Açıklamasında; “Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim” sözlerine yer vermişti.

Serenay Sarıkaya’nın diziden çekilmesiyle birlikte Bergen karakterine hayat vermesi için Alev Alev oyuncusu Demet Evgar’a teklif gitmişti. Bergen'i öldüren eski eşinden şok bir açıklama yaptı!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

