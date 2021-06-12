Bergen Filmine Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Açıklaması Olay Oldu!
Yakında çalışmaları başlayacak olan Bergen filmine Bergen'i öldüren eski eşinden veto geldi. Serenay Sarıkaya ya da Demet Evgar’ın Bergen karakterine hayat vereceği düşünülürken şok bir gelişme yaşandı. Bununla birlikte milyonlar tir tir titredi. Bergen’in eski eşi ve katili şok sözlerde bulundu.
Kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya 2 buçuk yılı aşkındır ekranlara gelmesi beklenen diziden ayrıldığını ise sosyal medya hesabından duyurmuştu. Açıklamasında; “Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim” sözlerine yer vermişti.
Serenay Sarıkaya’nın diziden çekilmesiyle birlikte Bergen karakterine hayat vermesi için Alev Alev oyuncusu Demet Evgar’a teklif gitmişti. Bergen'i öldüren eski eşinden şok bir açıklama yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.