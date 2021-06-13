Camdaki Kız Dizisinin Başarısı Ortaya Çıktı, Görenler Tir Tir Titredi! Meğer Olay Ne Sedat Ne Nalanmış! O İsim Her Şeyi Tek Tek Açıklandı!

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu gibi isimler yer alırken kadroda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dikkatleri üzerine çeken dizinin sadece 9 bölüm yayınlamamasına rağmen oldukça başarılı reytingler elde etti ve hikayesini seyirciye işletmişti.

Dizide oldukça cimri bir karakter olan Rafet Koroğlu’na hayat veren Tamer Levent dizinin son bölümü ve kutlamaları hakkında; “Çok iyi bir yemek yaptık. Buna ihtiyacımız vardı. Yoğun çalıştık, biliyorsunuz. Dizi iyi bir dizi, senaryo iyi bir senaryo, çalışma iyi bir çalışma. Reyting tarafı beni ilgilendirmiyor” sözlerini dile getirdi ve dizinin başarısından resmen bahsetti.



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