Camdaki Kız Dizisinin Başarısı Ortaya Çıktı, Görenler Tir Tir Titredi! Meğer Olay Ne Sedat Ne Nalanmış! O İsim Her Şeyi Tek Tek Açıklandı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin başarısının sırrı ortaya çıktı! Gerçek sebebi ise milyonları tir tir titretti! Dikkatleri üzerine çeken bu gelişmede ise dizide rol alan bir isim tüm dengeleri değiştirecek bir açıklamada bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu gibi isimler yer alırken kadroda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dikkatleri üzerine çeken dizinin sadece 9 bölüm yayınlamamasına rağmen oldukça başarılı reytingler elde etti ve hikayesini seyirciye işletmişti.
Dizide oldukça cimri bir karakter olan Rafet Koroğlu’na hayat veren Tamer Levent dizinin son bölümü ve kutlamaları hakkında; “Çok iyi bir yemek yaptık. Buna ihtiyacımız vardı. Yoğun çalıştık, biliyorsunuz. Dizi iyi bir dizi, senaryo iyi bir senaryo, çalışma iyi bir çalışma. Reyting tarafı beni ilgilendirmiyor” sözlerini dile getirdi ve dizinin başarısından resmen bahsetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.