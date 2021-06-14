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- 14 Haz 2021 - 21:49 G: 14 Haz 2021 - 21:50

Survivor Batuhan Elendikten Sonra Survivor’un Arka Yüzünü İfşaladı! Mavi Takım İçin Kan Kustu, Öfkesi Milyonları Sinirden Ağlattı!

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Batuhan, Survivor yarışmasının asıl iç yüzünü ifşaladı. Mavi takım için kan kusan başarılı isim Batuhan’ın öfkesi ise net bir şekilde ortaya çıktı. Öfkesini gören hayranları ise sinirden ağladıklarını belirten yorumlarda bulunarak düşüncelerini dile getirdiler.

Aleyna, Ayşe ve Batuhan’ın eleme potasından Batuhan potadan kurtulamamış ve elenen isim olmuştu. Elendikten hemen sonra ise Yaay uygulamasına röportaj veren Batuhan, “Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?” sorusuna ise skandal bir yanıt vererek; Survivor adasında yaşanılanları ifşa etmiş oldu.

Yarışmanın ilk bölümünden veri hem duruşu hem de enerjisiyle; milyonlarca hayran kitlesine ulaşan başarılı yarışmacı Batuhan, Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce birçok iş teklifi aldığını fakat Survivor yarışmasında bulunmak istediği için gelen tüm teklifleri reddettiğini de dile getirdi. Peki, kendisine sorulan; “Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?” sorusuna nasıl bir yanıt verdi?

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14 Haz 2021 - 21:49 Ankara- Magazin

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