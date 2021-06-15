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- 15 Haz 2021 - 06:46 G: 15 Haz 2021 - 06:50

Zuhal Topal Final Mi Yaptı? Zuhal Topal Bitti Mi? Yeni Bölüm Neden Yok?

Gündüz kuşağının fenomen programları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programının yayınlandığı FOX TV kanalının yayın akışında yer almaması seyircisinin gözünden kaçmadı. Zuhal Topal’la Sofrada programının akıbetini merak eden izleyiciler, programın final yapma olasılığı karşılığında endişelenmeye başladı. Zuhal Topal final mi yaptı? Zuhal Topal bitti mi, yeni bölüm neden yok? İşte, detaylar…

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarından yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada, 14 Haziran 2021 tarihli FOX TV yayın akışında yer almadı. Reyting rekortmeni programın sadık takipçileri ise bu durumu anında fark ederek, konuyla ilgili bir cevap aramaya başladı. Gelinlerin mutfak yarışını seyircisinin ekrana taşıyan Zuhal Topal’la Sofrada programının yayın akışında olmaması programın final yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Bunun üzerine daha da endişelenen programın hayranları, Zuhal Topal’la Sofrada programının akıbetini merak etmeye başladı.

15 Haz 2021 - 06:46 - Dizi Haberleri

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