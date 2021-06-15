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- 15 Haz 2021 - 07:09 G: 15 Haz 2021 - 07:14

Disko, Gazino, Barlar Ne Zaman Açılacak? Kulüp Ve Eğlence Yerleri Açılacak Mı?

Koronavirüsün yarattığı ekonomik sarsıntılar, eğlence alanında baş göstermeye devam ediyor. Virüsün baş gösterdiği ilk günden bugüne kapalı tutulan disko, gazino ve barlar ne zaman faaliyete geçebileceğini merak ediyor. Konuyla ilgili gözlerini bir kez daha İçişleri Bakanlığı’na çeviren mekan sahibi ve çalışanları açılacakları zamanı dört gözle bekliyor. Disko, gazino, barlar ne zaman açılacak? Kulüp ve eğlence yerleri açılacak mı? İşte, detaylar…

Tam kapanmanın ardından artan aşılanma hızı ile birlikte kademeli normalleşmeye başlayan Türkiye, faaliyeti kısılan mekanları da yavaş yavaş normale döndürüyor. Sürecin başından bu yana kapalı olan disko, gazino ve eğlence mekânları ise maddi olarak kötü günler yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki kabine toplantısında konunun ele alınıp alınmayacağını merak eden mekan sahipleri ve çalışanları da işlerine ne zaman kavuşabileceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor.

15 Haz 2021 - 07:09 - Yaşam

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