Disko, Gazino, Barlar Ne Zaman Açılacak? Kulüp Ve Eğlence Yerleri Açılacak Mı?

Tam kapanmanın ardından artan aşılanma hızı ile birlikte kademeli normalleşmeye başlayan Türkiye, faaliyeti kısılan mekanları da yavaş yavaş normale döndürüyor. Sürecin başından bu yana kapalı olan disko, gazino ve eğlence mekânları ise maddi olarak kötü günler yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki kabine toplantısında konunun ele alınıp alınmayacağını merak eden mekan sahipleri ve çalışanları da işlerine ne zaman kavuşabileceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor.