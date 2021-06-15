Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Haz 2021 - 07:13

Milyonlarca Emekliye Müjde! Tercih Yaparken Dikkat: 1750 TL...

13 milyon emekli temmuz ayında kendisine verilecek olan zammın tutarını beklerken, banka promosyonların da artıp atmayacağını araştırıyor. Özellikle yeni emeklilerin gündeminde bulunan promosyonlar, banka seçimlerini doğrudan etkiliyor. Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte, konuyla ilgili detaylar…