Milyonlarca Emekliye Müjde! Tercih Yaparken Dikkat: 1750 TL...
13 milyon emekli temmuz ayında kendisine verilecek olan zammın tutarını beklerken, banka promosyonların da artıp atmayacağını araştırıyor. Özellikle yeni emeklilerin gündeminde bulunan promosyonlar, banka seçimlerini doğrudan etkiliyor. Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Emeklilik hayali ile yanıp tutuşan çalışanlar, emekli olduktan sonra birçok bankanın promosyon vaadiyle karşılaşıyor. Promosyon konusunda kafası karışan vatandaşlar ise hangi bankayı seçeceğine açıklık getirmeye çalışıyor. Öte yandan bankaların verdiği promosyonlar 500 TL’den başlayarak, 1750 TL’ye kadar çıkabiliyor.
15 Haz 2021 - 07:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.