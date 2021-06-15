Ankara Nerede, Hangi Bölgede? Ankara’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Vardır?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, ülkenin en kalabalık şehri olması sebebiyle de önemli hale geliyor. Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine en yakın olan şehir olmasıyla önemini daha da artıran Ankara, günümüzde birçok bakanlığa ve siyasi kuruluşa da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, yüz ölçümü 25.632 kilometrekare olan Ankara, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olarak biliniyor. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 938 metre olan Ankara, bulunduğu bölge ve popüler ilçeleriyle de vatandaşları merak ettirmeyi başarıyor.