Ankara Nerede, Hangi Bölgede? Ankara’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin başkenti olması ile herkesin kalbinde yer eden Ankara, tarihi ve coğrafi özellikleri ile de öne çıkıyor. Türkiye’nin tam göbeğinde bulunması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması ise Ankara’nın önemini iki kat artırıyor. Birçok siyasi kuruluşun da bulunduğu Ankara, vatandaşların en merak ettiği şehirler arasında yer alıyor. Ankara nerede, hangi bölgede? Ankara’nın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır? İşte, detaylar…
Türkiye’nin başkenti olan Ankara, ülkenin en kalabalık şehri olması sebebiyle de önemli hale geliyor. Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine en yakın olan şehir olmasıyla önemini daha da artıran Ankara, günümüzde birçok bakanlığa ve siyasi kuruluşa da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, yüz ölçümü 25.632 kilometrekare olan Ankara, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olarak biliniyor. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 938 metre olan Ankara, bulunduğu bölge ve popüler ilçeleriyle de vatandaşları merak ettirmeyi başarıyor.
15 Haz 2021 - 07:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.