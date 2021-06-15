Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede!

Geçtiğimiz aylarda 2. Kez baba olmuş olan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden hem ailesiyle alakalı hem de çalıştığı işlerle alakalı paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen ismin özellikle çocuklarıyla ve eşiyle olan paylaşımları kısa sürede tüm sosyal medya üzerinde etki gösteriyor.

En yakın arkadaşı olan Demet Akalın’la birlikte sunmuş olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasıyla ortalık bir süre fena karışmıştı. Demet Akalın ve Alişan’ın yerine Seda Sayan’ın geleceği konuşulurken; ikili ise bu durumdan etkilenerek; Seda Sayan’ı takipten çıkartmıştı. Peki, Alişan kısa bir süre önce nasıl bir paylaşım yaptı?



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