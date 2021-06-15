Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan sosyal medyayı sallayıp geçti. İki fotoğrafı öyle bir araya getirdi ki, hayranları adeta çıldırdı. İbrahim Tatlıses’in oğlu ise anında olaya el attı. Sadece İbrahim Tatlıses’in oğlu değil aynı zamanda en yakın arkadaşı Demet Akalın’da olaya el atarak yorumlarda bulundular.
Geçtiğimiz aylarda 2. Kez baba olmuş olan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden hem ailesiyle alakalı hem de çalıştığı işlerle alakalı paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen ismin özellikle çocuklarıyla ve eşiyle olan paylaşımları kısa sürede tüm sosyal medya üzerinde etki gösteriyor.
En yakın arkadaşı olan Demet Akalın’la birlikte sunmuş olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasıyla ortalık bir süre fena karışmıştı. Demet Akalın ve Alişan’ın yerine Seda Sayan’ın geleceği konuşulurken; ikili ise bu durumdan etkilenerek; Seda Sayan’ı takipten çıkartmıştı. Peki, Alişan kısa bir süre önce nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.