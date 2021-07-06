Baht Oyunu Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Ekranların yeni dizisi olan Baht Oyunu, seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıktı. İlk bölümü ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Baht Oyunu dizisi ile ilgili tüm detaylar izleyenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Romantik komedi tadında hikayesiyle sevilen Baht Oyunları dizisinin yapımcılığını ARC Film üstlendi. Eğlenceli kareleriyle seyircisini ilk bölümünden ekranlara kilitleyen Baht Oyunu dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, dizinin senaryosunu Erkan Birgören, Tuna Kıygı ve Fatih Enes Ömeroğlu birlikte kaleme aldı. Oyuncu kadrosu ile de çok konuşulan Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel üstlendi. Genç ikiliye dizi boyunca İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi genç ile usta isimlerin birlikte eşlik edeceği öğrenildi.