Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Haz 2021 - 09:22 G: 16 Haz 2021 - 09:27

Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?

Eğlence ve doğa güzellikleri aynı anda içerisinde barındıran Çankaya, turistlerin öncelikli ziyaret yerleri arasında bulunuyor. Kızılay Meydanı ve Anıtkabir’i ile ziyaretçilerini görkemli bir şekilde karşılayan Çankaya, ulaşım açısından da pek çok avantaj yaratıyor. İşte detaylar...

Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin popüler ilçelerinden biri olan Çankaya ilçesi nerede, nasıl gidilir? Ankara’da bulunan Çankaya ilçesi, şehrin en gözde ilçelerinden biri olarak görülüyor. Renkli yaşamı ve kolay ulaşımı ile öne çıkan Çankaya’ya birbirinden farklı ulaşım araçlarıyla gidilebiliyor. Kızılay’a 19 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya ilçe merkezine Ankaray’ın AŞTİ – Dikimevi yönündeki seferi ile; metronun ise Sincan - Batıkent - Kızılay – Çayyolu yönüyle ulaşılabiliyor. Otobüs duraklarından ABD Büyükelçiliği durağını 6 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya’ya farklı güzergahlardan; 427, 427-7, 303, 304, 305, 319, 323, 391, 407, 408, 135-1, 413-7, 440-5 ve 135-2 numaralı otobüslerle gidilebiliyor.

16 Haz 2021 - 09:22 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri mask
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri
Ankara'da Usulsüz Arazi Satışı! Kamu Arazileri Talan Edilmiş! 30 Gözaltı! mask
Ankara'da Usulsüz Arazi Satışı! Kamu Arazileri Talan Edilmiş! 30 Gözaltı!
Ankara'nın Elektrik Sorunu Çözülecek! İhaleye Çıkılıyor! mask
Ankara'nın Elektrik Sorunu Çözülecek! İhaleye Çıkılıyor!
Başkentte Eroin Skandalı! Çorap İçinde Toprağa Gömülü Halde, Tam 1 Kilo! mask
Başkentte Eroin Skandalı! Çorap İçinde Toprağa Gömülü Halde, Tam 1 Kilo!
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi! mask
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi!
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri mask
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı! mask
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları mask
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar? mask
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar?
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? mask
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır?
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında! mask
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında!
Ankara’da Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2021 Ankara’da Bankalar Çalışma Saatleri Neler? mask
Ankara’da Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2021 Ankara’da Bankalar Çalışma Saatleri Neler?
Ankara'da Nerede Kalınır - Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 - Güncel Otel Fiyatları mask
Ankara'da Nerede Kalınır - Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 - Güncel Otel Fiyatları
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir? mask
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri mask
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar? mask
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar?
16 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
# ANKARAGÜCÜ İLE İLİŞKİLİ:
MKE Ankaragücü'nde Projeler Yolda! Başkan Adayı Koca Açıkladı! mask
MKE Ankaragücü'nde Projeler Yolda! Başkan Adayı Koca Açıkladı!
Gözler MKE Ankaragücü Maçında! İşte Kadrolar! mask
Gözler MKE Ankaragücü Maçında! İşte Kadrolar!
Ankara Kulüpleri Süper Lig'de Ateş Çemberinde! MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Tutunma Mücadelesi İçinde! mask
Ankara Kulüpleri Süper Lig'de Ateş Çemberinde! MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Tutunma Mücadelesi İçinde!
MKE Ankaragücü'ne Kötü Haber! Koronavirüs Takıma Sıçradı! mask
MKE Ankaragücü'ne Kötü Haber! Koronavirüs Takıma Sıçradı!
Süper Lig'de Bu Hafta 78. Kez Ankara Derbisi Oynanacak mask
Süper Lig'de Bu Hafta 78. Kez Ankara Derbisi Oynanacak
Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti! mask
Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti!
Son Dakika! MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı! mask
Son Dakika! MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı!
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi! mask
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi!
MKE Ankaragücü İçin Kritik Maça Sayılı Saatler Kaldı! mask
MKE Ankaragücü İçin Kritik Maça Sayılı Saatler Kaldı!
MKE Ankaragücü Galibiyet İçin Hazır Hissediyor! Gözler Kayseri'de! mask
MKE Ankaragücü Galibiyet İçin Hazır Hissediyor! Gözler Kayseri'de!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir? mask
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?
Meclis yine Karışacak! Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Kanun TBMM'de! mask
Meclis yine Karışacak! Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Kanun TBMM'de!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status