Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Eğlence ve doğa güzellikleri aynı anda içerisinde barındıran Çankaya, turistlerin öncelikli ziyaret yerleri arasında bulunuyor. Kızılay Meydanı ve Anıtkabir’i ile ziyaretçilerini görkemli bir şekilde karşılayan Çankaya, ulaşım açısından da pek çok avantaj yaratıyor. İşte detaylar...
Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Türkiye’nin popüler ilçelerinden biri olan Çankaya ilçesi nerede, nasıl gidilir? Ankara’da bulunan Çankaya ilçesi, şehrin en gözde ilçelerinden biri olarak görülüyor. Renkli yaşamı ve kolay ulaşımı ile öne çıkan Çankaya’ya birbirinden farklı ulaşım araçlarıyla gidilebiliyor. Kızılay’a 19 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya ilçe merkezine Ankaray’ın AŞTİ – Dikimevi yönündeki seferi ile; metronun ise Sincan - Batıkent - Kızılay – Çayyolu yönüyle ulaşılabiliyor. Otobüs duraklarından ABD Büyükelçiliği durağını 6 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya’ya farklı güzergahlardan; 427, 427-7, 303, 304, 305, 319, 323, 391, 407, 408, 135-1, 413-7, 440-5 ve 135-2 numaralı otobüslerle gidilebiliyor.
16 Haz 2021 - 09:22 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.