Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?

Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin popüler ilçelerinden biri olan Çankaya ilçesi nerede, nasıl gidilir? Ankara’da bulunan Çankaya ilçesi, şehrin en gözde ilçelerinden biri olarak görülüyor. Renkli yaşamı ve kolay ulaşımı ile öne çıkan Çankaya’ya birbirinden farklı ulaşım araçlarıyla gidilebiliyor. Kızılay’a 19 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya ilçe merkezine Ankaray’ın AŞTİ – Dikimevi yönündeki seferi ile; metronun ise Sincan - Batıkent - Kızılay – Çayyolu yönüyle ulaşılabiliyor. Otobüs duraklarından ABD Büyükelçiliği durağını 6 dakika yürüme mesafesinde olan Çankaya’ya farklı güzergahlardan; 427, 427-7, 303, 304, 305, 319, 323, 391, 407, 408, 135-1, 413-7, 440-5 ve 135-2 numaralı otobüslerle gidilebiliyor.