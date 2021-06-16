Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Yaz Mevsiminin gelmesi ile birlikte Ankaralı ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar pandemi yasaklarından sonra ziyafet çekmek için tatlıcıları araştırır oldu. Sizin de tercihiniz Hatay Künefe ise haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar...
Hatay’ın eşsiz lezzetlerinden birisi olan künefe, Ankaralıların da en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. İyi bir künefe yemek için ise künefenin nasıl yapıldığı ve nasıl olması gerektiği yönündeki püf noktalara hakim olmak gerekiyor. Ardından bu püf noktalarla künefe yapan bir tatlıcıyı keşfetmek iyi bir künefe yemenin anahtarları arasında yer alıyor.
16 Haz 2021 - 09:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.