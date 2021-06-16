Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?

Hatay’ın eşsiz lezzetlerinden birisi olan künefe, Ankaralıların da en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. İyi bir künefe yemek için ise künefenin nasıl yapıldığı ve nasıl olması gerektiği yönündeki püf noktalara hakim olmak gerekiyor. Ardından bu püf noktalarla künefe yapan bir tatlıcıyı keşfetmek iyi bir künefe yemenin anahtarları arasında yer alıyor.