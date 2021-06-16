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- 16 Haz 2021 - 09:31 G: 16 Haz 2021 - 09:37

Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?

Yaz akşamlarında atıştırmalık yemek isteyen ve hamur işleri özlemi olan Ankaralılar en iyi börek yerlerini araştırmaya başladı. Sizde lezzetli ve birbirinden farklı çeşitte börekleri nerede yiyeceğinizi merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Kolay ve pratik bir öğün olan börek hem turistlerin hem de işe giden şehir sakinlerinin hayatında tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da önemli bir yer kaplıyor. İyi börek yemek isteyen Ankaralılar ve şehrin ziyaretçileri, gidebilecekleri seçenekler arıyor. Ankara ise birbirinden meşhur börekçileri ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

16 Haz 2021 - 09:31 - Yaşam

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