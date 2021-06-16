Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?

Kolay ve pratik bir öğün olan börek hem turistlerin hem de işe giden şehir sakinlerinin hayatında tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da önemli bir yer kaplıyor. İyi börek yemek isteyen Ankaralılar ve şehrin ziyaretçileri, gidebilecekleri seçenekler arıyor. Ankara ise birbirinden meşhur börekçileri ile ziyaretçilerini ağırlıyor.