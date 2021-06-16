Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Haz 2021 - 09:36 G: 16 Haz 2021 - 09:42

Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi veya kısa adı ile OSTİM, Ankara'da bir sanayi sitesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin en büyük; küçük ve orta boy sanayi üretim alanı olan OSTİM, birçok fabrikaya ev sahipliği yapıyor. OSTİM içerisinde işletmeler; genellikle, makine imalat, metal işleme, elektrik ve elektronik, iş makineleri, imalat makineleri, otomotiv, plastik ve kauçuk ile tıbbi araç gereçler alanında üretimler gerçekleştiriyor.

Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı?

Temelleri 1975'te atılmış olan OSTİM, 1980'lerde üye şirketlerin atölyelerine taşınmasıyla faaliyete geçiyor. İçerisinde 2500'den fazla atölye, yaklaşık 1400 işyeri ve büro ile 1800 konut bulunan OSTİM hakkında en çok sorulan soru ise “Ankara Ostim hangi ilçeye bağlı?” oluyor. Şu an yaklaşık 5 bin üye firmanın bulunduğu OSTİM, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

16 Haz 2021 - 09:36 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri mask
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri
Ankara'da Usulsüz Arazi Satışı! Kamu Arazileri Talan Edilmiş! 30 Gözaltı! mask
Ankara'da Usulsüz Arazi Satışı! Kamu Arazileri Talan Edilmiş! 30 Gözaltı!
Ankara'nın Elektrik Sorunu Çözülecek! İhaleye Çıkılıyor! mask
Ankara'nın Elektrik Sorunu Çözülecek! İhaleye Çıkılıyor!
Başkentte Eroin Skandalı! Çorap İçinde Toprağa Gömülü Halde, Tam 1 Kilo! mask
Başkentte Eroin Skandalı! Çorap İçinde Toprağa Gömülü Halde, Tam 1 Kilo!
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi! mask
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi!
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri mask
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı! mask
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara su kesintileri:16 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları mask
Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar? mask
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar?
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? mask
Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır?
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında! mask
Mansur Yavaş'tan Komisyonsuz Yemek Uygulaması! 'Lezzet Ankara' Uygulaması Yayında!
Ankara’da Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2021 Ankara’da Bankalar Çalışma Saatleri Neler? mask
Ankara’da Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2021 Ankara’da Bankalar Çalışma Saatleri Neler?
Ankara'da Nerede Kalınır - Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 - Güncel Otel Fiyatları mask
Ankara'da Nerede Kalınır - Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 - Güncel Otel Fiyatları
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir? mask
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri mask
Ankara'da Gümrük Malları Nerede Satılıyor? Ankara Gümrük Malları Satış Mağazası Çalışma Saatleri
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar? mask
Ankara Radar Haberleri! Ankara Radar Noktaları 2021 Nerede? Radar Cezası Ne Kadar?
16 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı? mask
Ankara’da Nerede Havuza Girilir? Ankara Yüzme Havuzları Açık Mı?
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor? mask
Ankara Ulus Bit Pazarı Nerede? Ankara Bit Pazarı Ne Zaman Kuruluyor?
Kemer Nerede, Nasıl Gidilir? Kemer Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Kemer Nerede, Nasıl Gidilir? Kemer Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Kalesi Nerede, Hangi İlçede, Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tarihi Ve Özellikleri... mask
Ankara Kalesi Nerede, Hangi İlçede, Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tarihi Ve Özellikleri...
Ankara Nerede, Hangi Bölgede? Ankara’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Vardır? mask
Ankara Nerede, Hangi Bölgede? Ankara’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Vardır?
Ankara Müzeleri 2021 - Ankara'da Hangi Müzeler Var? Ankara'da Gezilecek Müze İsimleri Ve Listesi mask
Ankara Müzeleri 2021 - Ankara'da Hangi Müzeler Var? Ankara'da Gezilecek Müze İsimleri Ve Listesi
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor? 2021 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2021 mask
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor? 2021 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2021
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri? mask
Ankara'da Börek Nerede Yenir? En İyi Börek Yeme Yerleri?
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara'da Künefe Nerede Yenir? Künefe Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalıdır?
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çankaya İlçe Haberleri! Çankaya İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çankaya’da Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir? mask
Ankara Son Dakika Kavga Haberleri! Kavga Etmek Nedir? Kavgada Yaralama Suçu Ve Cezası Nedir?
Meclis yine Karışacak! Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Kanun TBMM'de! mask
Meclis yine Karışacak! Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Kanun TBMM'de!
Tek İsteğimiz İki Teker Sürücülerine Biraz Saygı ve Duyarlılık! Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti! mask
Tek İsteğimiz İki Teker Sürücülerine Biraz Saygı ve Duyarlılık! Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status