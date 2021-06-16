Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?
Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi veya kısa adı ile OSTİM, Ankara'da bir sanayi sitesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin en büyük; küçük ve orta boy sanayi üretim alanı olan OSTİM, birçok fabrikaya ev sahipliği yapıyor. OSTİM içerisinde işletmeler; genellikle, makine imalat, metal işleme, elektrik ve elektronik, iş makineleri, imalat makineleri, otomotiv, plastik ve kauçuk ile tıbbi araç gereçler alanında üretimler gerçekleştiriyor.
Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı?
Temelleri 1975'te atılmış olan OSTİM, 1980'lerde üye şirketlerin atölyelerine taşınmasıyla faaliyete geçiyor. İçerisinde 2500'den fazla atölye, yaklaşık 1400 işyeri ve büro ile 1800 konut bulunan OSTİM hakkında en çok sorulan soru ise “Ankara Ostim hangi ilçeye bağlı?” oluyor. Şu an yaklaşık 5 bin üye firmanın bulunduğu OSTİM, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.
16 Haz 2021 - 09:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.