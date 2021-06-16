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16 Haz 2021 - 09:36

Ankara Ostim Haber! Ankara Ostim Hangi İlçeye Bağlı? Ostim Nerede, Nasıl Gidilir?

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi veya kısa adı ile OSTİM, Ankara'da bir sanayi sitesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin en büyük; küçük ve orta boy sanayi üretim alanı olan OSTİM, birçok fabrikaya ev sahipliği yapıyor. OSTİM içerisinde işletmeler; genellikle, makine imalat, metal işleme, elektrik ve elektronik, iş makineleri, imalat makineleri, otomotiv, plastik ve kauçuk ile tıbbi araç gereçler alanında üretimler gerçekleştiriyor.