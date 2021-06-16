SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı!

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye bağlı çalışanların randevu sistemine dahil edilmesinin ikinci gününde Ankara'daki hastanelerde yoğunluk oluştu.

Kent genelindeki aşı merkezlerine gelen SGK'ye bağlı vatandaşlar, ilk doz aşılarını yaptırıyor.

Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor.

Ankara Şehir Hastanesi'ne aşı olmak için gelen Pınar Sueri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SGK'ye bağlı çalışanların aşı olabileceğini açıklamasının ardından hemen randevusunu oluşturduğunu, işlemler sırasında herhangi bir zorluk yaşamadığını söyledi.

Eşinin Kovid-19'a yakalanıp yoğun bakımda yattığını, çok zor günler geçirdiklerini anlatan Sueri, "Aşı olmadığımızda sonuçları daha da ağır olabiliyor. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyorum. Kimse böyle bir şey yaşamasın." dedi.

Sueri, aşı sırasının çok çabuk ilerlediğini, sağlık personelinin çok yardımcı olduğunu ve işlemlerinin 15-20 dakika içerisinde tamamlandığını da sözlerine ekledi.