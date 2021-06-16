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- 16 Haz 2021 - 15:14 G: 16 Haz 2021 - 15:41

Defne Samyeli Siyah, Vücudunu Sımsıkı Saran Bikinisiyle Cayır Cayır Yaktı! Pembe Mayosuyla Da İç Çamaşırsız Olmanın Azizliğine Uğradı! “Defne Bu Ne Hal!”

Tüm Türkiye’yi güzelliğiyle etkisi altına alan Defne Samyeli ortalığı cayır cayır yaktı. Bir gören bir daha görmek istedi. Hayran bırakan vücudunu Instagram’da sergiledi.

Show TV ekranlarının unutulmaz haber spikeri olan Defne Samyeli, güzelliği karşısında yine herkesi büyüledi. Görenler bir daha görmek için adeta can attı. Bu güzelliğe etkilenmemek ayıp olurdu zaten!

Uzun bir süre gözlerden uzak olan Defne Samyeli, özellikle boşanma sonrası çıkan haberlerle sık sık gündeme geldi. Daha sonra ise magazin gündeminden hiç düşmeyerek adından sürekli söz ettirdi. Başarılı spiker yaz dönemine girmemizle birlikte sahil sezonunu açtı ve bikinili pozlarıyla adının geçtiği her yeri yaktı.

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16 Haz 2021 - 15:14 Ankara- Yaşam

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