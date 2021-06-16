Acun Medya Survivor Batuhan’ı Silip Attı! Her Şeyin Bir Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişi Survivor İzlemeyi An İtibariyle Bıraktı! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı… 9 güm sonra İstanbul’da büyük final yapacak olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce şok bir elemeyle adaya veda etmek zorunda kalan Batuhan, görenleri şok geçirtmişti.

Açtığı canlı yayında yaklaşık anlık 100 bin izlenme alan Batuhan “Yargı çekici şimdilik arkada. Elime aldığım gibi yargı dağıtmaya başlayacağım. Zamanı var” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Acun Medya Batuhan’ı tamamen sildi. Bu olay ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?



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