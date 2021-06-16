Acun Medya Survivor Batuhan’ı Silip Attı! Her Şeyin Bir Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişi Survivor İzlemeyi An İtibariyle Bıraktı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Medya’ya binlerce tepki arka arkaya geldi! Survivor’da fırtınalar estirmiş, elenmesine rağmen halen “Şampiyon” olarak anılan Batuhan için şok hamleler arka arkaya gelince seyirciler çıldırdı! Birçok kişi Acun Medya’nın her şeyi bir kurgu olarak yaptığını dile getirdi! Meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı… 9 güm sonra İstanbul’da büyük final yapacak olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce şok bir elemeyle adaya veda etmek zorunda kalan Batuhan, görenleri şok geçirtmişti.
Açtığı canlı yayında yaklaşık anlık 100 bin izlenme alan Batuhan “Yargı çekici şimdilik arkada. Elime aldığım gibi yargı dağıtmaya başlayacağım. Zamanı var” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Acun Medya Batuhan’ı tamamen sildi. Bu olay ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.