Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…
Klasik olarak iki ekmek arasında sucuk ve kaşarla yapılan tostun pek çok farklı seçeneği bulunuyor. İyi tost yemek isteyen Ankaralılar ise, o meşhur sorunun cevabını arıyor: Ankara'da en iyi tost nerede yenir? İşte Ankara'nın en meşhur tostu…
Oldukça lezzetli ve karın doyurucu bir yemek olan tost, pratik hazırlanışı ve tüketilişi ile herkesçe seviliyor. Kaşar ve sucuk ikilisinden doğan tostun, çeşitli versiyonları herkesin damak tadına hitap edebilmesini sağlıyor. Geçmişte ısıtılan iki metal arasında yapılan tost, modern teknoloji ile birlikte günümüzde özel tost makineleri içerisinde yapılıyor. Makinelerin standart bir ısı sunması ise pişirmeden çok hazırlayan kişinin el lezzetinin öne çıkmasına neden oluyor.
1 - Tostçu ziver
Serhat, 1354. Cadde no 117, 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
2 - Tostçu Erol Ankara Anıttepe Şubesi
Anıttepe, Gençlik Cd. No:115 D:B, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Tostcu ziver kazımkarabekir
Zübeyde Hanım, Kazım Karabekir Cd. no 95 D:20, 06900 Altındağ/Ankara, Türkiye
4 - Tostçu
Ostim, İvedik Cd. NO: 87, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
5 - Tostçu Rasim
Zübeydehanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No 27/4 Örnek Han, 06000 Altındağ/Ankara, Türkiye
6 - Tostçu Mahmut ankara
Yücetepe, Gençlik Cd. No:12/B, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye
7 - Kral Tostçu
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, 54. Cad. No:1, 06000 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Aydın Market - Tostçu İsmail
ostim mah 1231/1 sokak no P35/1, 06374 Ostim Organize Sanayi Bölgesi/Yenimahalle/Ankara, Türkiye
9 - Tostçu Ramazan
Macun, Gimat No:16, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
10 - Tostcu Erdal - Gurbet Bakkaliyesi
Şafak, 867. Sk. No:21, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye
11 - Tostçu Erdal
Cengizhan, 867. Sk. No:21, 06480 Mamak/Ankara, Türkiye
12 - Tostçu Mustafa
İncirli, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:108, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye
13 - Kral Tostcu
Yukaribahcelievler mah54.cad, no1, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - TOSTCU TURGUT
Yenimahalle Mah, Fatih Sultan Mehmet Blv No:212, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
15 - Ankara Tostçusu
Ziraat, 655. Sk. No:24, 06110, 06110 Altındağ/Ankara, Türkiye
16 - KAŞAR TOST
Sancak, No:19/A, Turan Güneş Blv., 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
17 - Tostçu Büfe & Vitamin
Güçlükaya, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye
18 - Bahçeli Dürüm-Tost
Yukarı Bahçelievler, 3/A, 54. Cad., 06500 Çankaya/Ankara, Türkiye
19 - 312 Tost
İnönü, 1754. Sk No:68/1, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
20 - İmza Bir Tost - Gordion
Koru, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir?
Günlük koşuşturma içerisinde kısa bir mola veren Ankaralılar, pratik tüketebilecekleri tosta yöneliyor. Bu nedenle “Ankara'da en iyi tost nerede yenir?” sorusuna cevap arayan başkentliler, meşhur tostçuları keşfetmeye çalışıyor. Ankara’nın pek çok noktasında bulunan meşhur tostçuların en çok öne çıkanı ise Çankaya’da yer alan Tunalı Vitamin oluyor. Ziyaretçilerinden tam puan alan Tunalı Vitamin, ev lezzetinde tost yemeyi müşterilerine garanti ediyor.
06 Ara 2021 - 23:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.