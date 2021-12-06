- 06 Ara 2021 - 23:56

Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…

Klasik olarak iki ekmek arasında sucuk ve kaşarla yapılan tostun pek çok farklı seçeneği bulunuyor. İyi tost yemek isteyen Ankaralılar ise, o meşhur sorunun cevabını arıyor: Ankara'da en iyi tost nerede yenir? İşte Ankara'nın en meşhur tostu…

Oldukça lezzetli ve karın doyurucu bir yemek olan tost, pratik hazırlanışı ve tüketilişi ile herkesçe seviliyor. Kaşar ve sucuk ikilisinden doğan tostun, çeşitli versiyonları herkesin damak tadına hitap edebilmesini sağlıyor. Geçmişte ısıtılan iki metal arasında yapılan tost, modern teknoloji ile birlikte günümüzde özel tost makineleri içerisinde yapılıyor. Makinelerin standart bir ısı sunması ise pişirmeden çok hazırlayan kişinin el lezzetinin öne çıkmasına neden oluyor. 

1 - Tostçu ziver

Serhat, 1354. Cadde no 117, 06378 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

2 - Tostçu Erol Ankara Anıttepe Şubesi

Anıttepe, Gençlik Cd. No:115 D:B, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Tostcu ziver kazımkarabekir

Zübeyde Hanım, Kazım Karabekir Cd. no 95 D:20, 06900 Altındağ/Ankara, Türkiye

4 - Tostçu

Ostim, İvedik Cd. NO: 87, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

5 - Tostçu Rasim

Zübeydehanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No 27/4 Örnek Han, 06000 Altındağ/Ankara, Türkiye

6 - Tostçu Mahmut ankara

Yücetepe, Gençlik Cd. No:12/B, 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Kral Tostçu

Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, 54. Cad. No:1, 06000 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Aydın Market - Tostçu İsmail

ostim mah 1231/1 sokak no P35/1, 06374 Ostim Organize Sanayi Bölgesi/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

9 - Tostçu Ramazan

Macun, Gimat No:16, 06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

10 - Tostcu Erdal - Gurbet Bakkaliyesi

Şafak, 867. Sk. No:21, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

11 - Tostçu Erdal

Cengizhan, 867. Sk. No:21, 06480 Mamak/Ankara, Türkiye

12 - Tostçu Mustafa

İncirli, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:108, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye

13 - Kral Tostcu

Yukaribahcelievler mah54.cad, no1, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - TOSTCU TURGUT

Yenimahalle Mah, Fatih Sultan Mehmet Blv No:212, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

15 - Ankara Tostçusu

Ziraat, 655. Sk. No:24, 06110, 06110 Altındağ/Ankara, Türkiye

16 - KAŞAR TOST

Sancak, No:19/A, Turan Güneş Blv., 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

17 - Tostçu Büfe & Vitamin

Güçlükaya, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye

18 - Bahçeli Dürüm-Tost

Yukarı Bahçelievler, 3/A, 54. Cad., 06500 Çankaya/Ankara, Türkiye

19 - 312 Tost

İnönü, 1754. Sk No:68/1, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - İmza Bir Tost - Gordion

Koru, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir?

Günlük koşuşturma içerisinde kısa bir mola veren Ankaralılar, pratik tüketebilecekleri tosta yöneliyor. Bu nedenle “Ankara'da en iyi tost nerede yenir?” sorusuna cevap arayan başkentliler, meşhur tostçuları keşfetmeye çalışıyor. Ankara’nın pek çok noktasında bulunan meşhur tostçuların en çok öne çıkanı ise Çankaya’da yer alan Tunalı Vitamin oluyor. Ziyaretçilerinden tam puan alan Tunalı Vitamin, ev lezzetinde tost yemeyi müşterilerine garanti ediyor.

06 Ara 2021 - 23:56 - Yaşam

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