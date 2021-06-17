Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara?

Özellikle ani gerçekleşen ölümler, cenaze işlerinin karışık hale gelmesine neden oluyor. Ankara’da yaşayanlara kapsamlı bir cenaze hizmeti sunan büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ankaralıların kötü günlerinde yanında oluyor.

Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır?



Yakınlarını kaybeden Ankaralılar, “Ankara'da cenaze işlemleri nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Hastane ile belediye arasında gerçekleştirilen cenaze ve defin işlemleri, vefat durumuna göre değişiyor. ALO 188 numaralı cenaze hattı ile gerçekleştirilebilen işlemler, kısa bir zaman dilimini kapsıyor. Vefat eden kişinin yakını, hastaneden alınan ölüm raporu ile birlikte belediyenin cenaze işlerindeki birimine başvuruyor. Böylece defin işlemleri başlatılmış oluyor.