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- 17 Haz 2021 - 07:58 G: 17 Haz 2021 - 09:33

Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası

Ankara’ya ilk kez ziyaret gerçekleştirecek olanlar metro güzergahlarını ve sefer saatlerini merak ediyor. Ankara metro durakları nereler? İşte, Ankara metro sefer saatleri ve Ankara metro haritası…

Ulaşım açısından gelişmiş bir ağ sunan Ankara, şehrin pek çok noktasına kolaylıkla ulaşabilmeyi mümkün kılıyor. Özellikle merkezi noktada yoğunlaşan ulaşım hatları işe gidip gelmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. Metro ve Ankaray ile desteklenen Ankara ulaşım güzergahları, otobüslerdeki yoğunluğun azalmasına da neden oluyor.

Ankara'da En Çok kullanılan  Metro Durakları

1 - Eryaman 1-2

Göksu Mahallesi, Selçuklular Cd., 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

2 - Mta Metro İstasyonu

Söğütözü, 2176. Sk. No:9, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Bilkent Metro İstasyonu

Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - Hastane

Demetevler, Demet Evleri, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

5 - Mecidiye Metro Durağı

Güçlükaya, Kızlarpınarı Cd. No:35, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye

6 - Ulus Metro Durağı

Anafartalar Mahallesi, Doğanbey Mh Ulus Devlet Hastanesi Görüntüleme Merkez, 06030 Altındağ, Türkiye

7 - Maltepe Metro İstasyonu

Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Bulv., 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Şehitler Metro İstasyonu

Pınarbaşı, Aksaray Cd., 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye

9 - İstanbul Yolu Metro İstasyonu

Şehit Osman Avcı, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

10 - Eryaman 5

Eryaman, 5.Etap, 271. Cd 3/B D:24, 06824 Etimesgut, Türkiye

11 - Söğütözü

Beştepe, Dumlupınar Blv. No:8, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

12 - Bilkent Metro İstasyonu

Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye

13 - Metro

Mamak/Ankara, Türkiye

14 - Kolej

Kültür, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Çayyolu

Ümit, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Beytepe Metro İstasyonu

Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye

17 - Ümitköy Metro İstasyonu

Ümit, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

18 - Akköprü

Gazi, Akköprü Kavşağı, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

19 - Yenimahalle Metro

Gayret, Ahmet Hikmet Sk., 06170 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Bilkent Metro İstasyonu

Ankara Metro Durakları Nereler?

Gelişmiş bir metro hattı sunan Ankara, başkentlilere Ankaray’a ek olarak dört farklı metro hattı sunuyor. Ankara’nın hemen hemen her yerine ulaşım sunan metrolar, “Ankara metro durakları nereler?” sorusuna geniş bir durak ağı ile cevap veriyor. İşte, Ankara’da metroların ulaşımını sunduğu tüm duraklar:

§  Ankaray Durakları

·       Dikimevi

·       Kurtuluş

·       Kolej

·       Kızılay

·       Demirtepe

·       Maltepe

·       Anadolu

·       Beşevler

·       Bahçelievler

·       Emek

·       AŞTİ

§  M1- Batıkent Metrosu Durakları

·       Kızılay

·       Sıhhıye

·       Ulus

·       Atatürk Kültür Merkezi

·       Akköprü

·       İvedik

·       Yenimahalle

·       Demetevler

·       Hastane

·       Macunköy

·       Ostim

·       Batıkent

§  M2 - Çayyolu Metro Durakları

·       Kızılay

·       Necatibey

·       Milli Kütüphane

·       Söğütözü

·       MTA

·       Orta Doğu Teknik Üniversitesi

·       Bilkent

·       Tarım Bakanlığı/Danıştay

·       Beytepe

·       Ümitköy

·       Çayyolu

·       Koru

§  M3 - Törekent Metro Durakları

·       Batıkent

·       Batı Merkez

·       Mesa

·       Botanik

·       İstanbul Yolu

·       Eryaman 1-2

·       Eryaman 5

·       Devlet Mah.

·       Harikalar Diyarı

·       Fatih

·       GOP

·       OSB Törekent

§  M4 - Keçiören Metro Durakları

·       Kızılay

·       Adliye

·       Gar

·       AKM

·       ASKİ

·       Dışkapı

·       Meteroloji

·       Belediye

·       Mecidiye

·       Kuyubaşı

·       Dutluk

·       Gazino

17 Haz 2021 - 07:58 - Yaşam

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