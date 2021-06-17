Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası
Ankara’ya ilk kez ziyaret gerçekleştirecek olanlar metro güzergahlarını ve sefer saatlerini merak ediyor. Ankara metro durakları nereler? İşte, Ankara metro sefer saatleri ve Ankara metro haritası…
Ulaşım açısından gelişmiş bir ağ sunan Ankara, şehrin pek çok noktasına kolaylıkla ulaşabilmeyi mümkün kılıyor. Özellikle merkezi noktada yoğunlaşan ulaşım hatları işe gidip gelmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. Metro ve Ankaray ile desteklenen Ankara ulaşım güzergahları, otobüslerdeki yoğunluğun azalmasına da neden oluyor.
Ankara'da En Çok kullanılan Metro Durakları
1 - Eryaman 1-2
Göksu Mahallesi, Selçuklular Cd., 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
2 - Mta Metro İstasyonu
Söğütözü, 2176. Sk. No:9, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Bilkent Metro İstasyonu
Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye
4 - Hastane
Demetevler, Demet Evleri, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
5 - Mecidiye Metro Durağı
Güçlükaya, Kızlarpınarı Cd. No:35, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye
6 - Ulus Metro Durağı
Anafartalar Mahallesi, Doğanbey Mh Ulus Devlet Hastanesi Görüntüleme Merkez, 06030 Altındağ, Türkiye
7 - Maltepe Metro İstasyonu
Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Bulv., 06570 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Şehitler Metro İstasyonu
Pınarbaşı, Aksaray Cd., 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye
9 - İstanbul Yolu Metro İstasyonu
Şehit Osman Avcı, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
10 - Eryaman 5
Eryaman, 5.Etap, 271. Cd 3/B D:24, 06824 Etimesgut, Türkiye
11 - Söğütözü
Beştepe, Dumlupınar Blv. No:8, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
12 - Bilkent Metro İstasyonu
Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye
13 - Metro
Mamak/Ankara, Türkiye
14 - Kolej
Kültür, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
15 - Çayyolu
Ümit, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
16 - Beytepe Metro İstasyonu
Üniversiteler, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye
17 - Ümitköy Metro İstasyonu
Ümit, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
18 - Akköprü
Gazi, Akköprü Kavşağı, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
19 - Yenimahalle Metro
Gayret, Ahmet Hikmet Sk., 06170 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
20 - Bilkent Metro İstasyonu
Ankara Metro Durakları Nereler?
Gelişmiş bir metro hattı sunan Ankara, başkentlilere Ankaray’a ek olarak dört farklı metro hattı sunuyor. Ankara’nın hemen hemen her yerine ulaşım sunan metrolar, “Ankara metro durakları nereler?” sorusuna geniş bir durak ağı ile cevap veriyor. İşte, Ankara’da metroların ulaşımını sunduğu tüm duraklar:
§ Ankaray Durakları
· Dikimevi
· Kurtuluş
· Kolej
· Kızılay
· Demirtepe
· Maltepe
· Anadolu
· Beşevler
· Bahçelievler
· Emek
· AŞTİ
§ M1- Batıkent Metrosu Durakları
· Kızılay
· Sıhhıye
· Ulus
· Atatürk Kültür Merkezi
· Akköprü
· İvedik
· Yenimahalle
· Demetevler
· Hastane
· Macunköy
· Ostim
· Batıkent
§ M2 - Çayyolu Metro Durakları
· Kızılay
· Necatibey
· Milli Kütüphane
· Söğütözü
· MTA
· Orta Doğu Teknik Üniversitesi
· Bilkent
· Tarım Bakanlığı/Danıştay
· Beytepe
· Ümitköy
· Çayyolu
· Koru
§ M3 - Törekent Metro Durakları
· Batıkent
· Batı Merkez
· Mesa
· Botanik
· İstanbul Yolu
· Eryaman 1-2
· Eryaman 5
· Devlet Mah.
· Harikalar Diyarı
· Fatih
· GOP
· OSB Törekent
§ M4 - Keçiören Metro Durakları
· Kızılay
· Adliye
· Gar
· AKM
· ASKİ
· Dışkapı
· Meteroloji
· Belediye
· Mecidiye
· Kuyubaşı
· Dutluk
· Gazino
17 Haz 2021 - 07:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.