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- 17 Haz 2021 - 08:32

Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Görenlerin Aklı Yerinden Çıktı, Gözler Fal Taşı Gibi Açıldı! Sağlık Bakanı Koca Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi Koronavirüs salgını olarak binlerce vatandaşın karşısına çıkıyor. Tam kapanma kararı sonrasında büyük bir düşüş yaşayan Koronavirüs vaka sayısına son darbe ise şu sıralar binlerce aşı talebiyle gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Koca’dan gelen o paylaşımla ise akıllar yerinden çıktı ve gözler fal taşı gibi açıldı. Peki, Koca ne paylaşımı yaptı?

Binlerce vatandaşın akın akın hastanelere giderek aşı olmak istediğini ise Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden sık sık duyuruyor. Binlerce vatandaşın aşı olduğunu hatta 1 milyonuncu aşının kime vurulduğunu bile paylaşan Sağlık Bakanı Koca, güzel notlar yazarak yüzleri gülümsetiyor. Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika gelişmesini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca; “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz” sözlerini dile getirdi ve yaş sınırında bir kademe daha inildiğini gösterdi.

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17 Haz 2021 - 08:32 Ankara- Yaşam

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