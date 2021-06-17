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- 17 Haz 2021 - 09:38 G: 17 Haz 2021 - 09:39

FED Kararı Dolar'ı Yatay Seyirdi Tuttu! Merkez Bankası Kararı Fitili Ateşleyebilir!

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü toplantısının ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları beklentilerden "şahin" olarak değerlendirildi.

Fed'in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin yanı sıra 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki artış pay piyasalarında satış baskısına neden olurken, Powell'ın basın toplantısında enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna inanmalarıyla birlikte tersi duruma da hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmesi dikkati çekti.

Powell, ekonomik aktiviteye ve istihdama ilişkin göstergelerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, "Projeksiyonlarımızın gösterdiğinin aksine enflasyonun inatçı olabileceği olasılığıyla beklentilerimizi yükselttik. Enflasyon beklentileri yukarı gitmeye devam ederse yeni bir ayarlama yapmaya hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Faiz artışını tartışmak için henüz çok erken olduğunu kaydeden Powell, "Komite için yakın dönemin en önemli konusu varlık alımları. Varlık alımlarını azaltmadan önce piyasa gerekli şekilde bilgilendirilecek." dedi.

Fed'in kararı ve Powell'ın açıklamaları sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanırken, tahvil faizleri yükseldi pay piyasaları değer kaybetti.

Altının ons fiyatı, Fed'in şahin olarak değerlendirilen açıklamaları ve dolardaki değerlenmenin etkisiyle yüzde 2,5 değer kaybederek 1,812 dolara indi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,49'dan yüzde 1,58 seviyelerine kadar yükselirken, dolar endeksi 91,4 ile 19 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fed kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

Dün gün içinde 1,2115 seviyesinde yatay seyreden avro/dolar paritesi ise, Fed'in kararlarının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1,1995'e kadar geriledi ve şu dakikalarda 1,20'nin hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya pay piyasalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybederek günü 1.431,31 puandan tamamladı. Dün Fed sonrası yükselişe geçerek yüzde 0,6 artışla 8,6071'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6070 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğunu belirterek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

17 Haz 2021 - 09:38 AA İstanbul- Ekonomi

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