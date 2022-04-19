“Seda Sayan’ın Kızı” Olarak Tanındı! Demet Akalın ve Alişan İçin Artık Bitti! Canlı Yayını Terk Etti, Yaptığı Dillere Dolandı! Ağızlar Açık Kaldı!
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Evleneceksen Gel bir dönemler reyting rekorları kırıyordu. Programa katılan bir isim ise Seda Sayan’a kendisini o kadar çok sevdirmişti ki, Seda Sayan sürekli olarak “Benim kızım” diyerek hitap ediyordu. Şimdi o isimden Alişan ve Demet Akalın’a çok büyük bir olay geldi. Canlı yayını terk eden Solmaz, dillere dolandı; görenlerin ağzını açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve Seda Sayan tarafından “Benim kızım Solmaz’dır” sözleriyle ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak o ismi adeta linç etti. Sözlerinde Alişan, Demet Akalın ve Seda Sayan’ı geçirmeyi unutmayan Solmaz, şok etkisi yarattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Divane Divane - Eee ne yapalim şimdi yani programi solmaz terketti diye ? Çok lazimdi zaten dünyanin derdi bitti , solmazın kaprisleri kaldi ..
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.