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19 Nis 2022 - 21:49

“Seda Sayan’ın Kızı” Olarak Tanındı! Demet Akalın ve Alişan İçin Artık Bitti! Canlı Yayını Terk Etti, Yaptığı Dillere Dolandı! Ağızlar Açık Kaldı!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Evleneceksen Gel bir dönemler reyting rekorları kırıyordu. Programa katılan bir isim ise Seda Sayan’a kendisini o kadar çok sevdirmişti ki, Seda Sayan sürekli olarak “Benim kızım” diyerek hitap ediyordu. Şimdi o isimden Alişan ve Demet Akalın’a çok büyük bir olay geldi. Canlı yayını terk eden Solmaz, dillere dolandı; görenlerin ağzını açık bıraktı. Peki, neler oluyor?