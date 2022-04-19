- 19 Nis 2022 - 21:49

“Seda Sayan’ın Kızı” Olarak Tanındı! Demet Akalın ve Alişan İçin Artık Bitti! Canlı Yayını Terk Etti, Yaptığı Dillere Dolandı! Ağızlar Açık Kaldı!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Evleneceksen Gel bir dönemler reyting rekorları kırıyordu. Programa katılan bir isim ise Seda Sayan’a kendisini o kadar çok sevdirmişti ki, Seda Sayan sürekli olarak “Benim kızım” diyerek hitap ediyordu. Şimdi o isimden Alişan ve Demet Akalın’a çok büyük bir olay geldi. Canlı yayını terk eden Solmaz, dillere dolandı; görenlerin ağzını açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve Seda Sayan tarafından “Benim kızım Solmaz’dır” sözleriyle ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak o ismi adeta linç etti. Sözlerinde Alişan, Demet Akalın ve Seda Sayan’ı geçirmeyi unutmayan Solmaz, şok etkisi yarattı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Nis 2022 - 21:49 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Divane Divane - Eee ne yapalim şimdi yani programi solmaz terketti diye ? Çok lazimdi zaten dünyanin derdi bitti , solmazın kaprisleri kaldi ..

Yanıtla . 20Beğen . 3Beğenme 16 Ekim 14:49

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Seda Sayan’ın Kızı” Olarak Tanındı! Demet Akalın ve Alişan İçin Artık Bitti! Canlı Yayını Terk Etti, Yaptığı Dillere Dolandı! Ağızlar Açık Kaldı! mask
“Seda Sayan’ın Kızı” Olarak Tanındı! Demet Akalın ve Alişan İçin Artık Bitti! Canlı Yayını Terk Etti, Yaptığı Dillere Dolandı! Ağızlar Açık Kaldı!
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor! mask
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!
EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat! mask
EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat!
Gözleri Ve Bakışları En Güzel Burçlar Hangisidir? İşte Kara Kaş, Kara Gözleri Olan O Burçlar mask
Gözleri Ve Bakışları En Güzel Burçlar Hangisidir? İşte Kara Kaş, Kara Gözleri Olan O Burçlar
Evlendikten Sonra Komple Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Flörtü Yalan Olan O Burçlar… mask
Evlendikten Sonra Komple Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Flörtü Yalan Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status