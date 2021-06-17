Masterchef Yarışması Masterchef’in Başlamasına Günler Kala Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş Ne Para! “Acun Medya…”
TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde bir fragman yayınlayarak ekranlara yeniden döneceğinin mesajını vermişti. Masterchef Şampiyonu Serhat ise kısa bir süre önce Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; Masterchef yarışmasının arka yüzünü ifşaladı! Meğer Serhat Doğramacı halen ne bir araba almış, ne başka bir şey...
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmalardan biri olan Masterchef yarışması Survivor yarışmasının final yapmasıyla birlikte ekranlara kısa bir ara verecek. Kendisinin yerine ise reyting rekorları kıran Masterchef yarışması resmen başlayacak. Tam tamına 3 sezondur başarılı işler çıkartmış olan Masterchef yarışmasında bulunmak binlerce kişinin hayali olurken; Serhat Doğramacı’nın açıklamalarından sonra kimse kapısından bile geçmek istemediğini açıkladı!
Masterchef yarışmasından Şampiyon olarak ayrılan Serhat Doğramacı Jeep Renegade marka bir araç kazanmıştı. Aracın sıfırı 363.950 TL olurken; Serhat Doğramacı aracı ya da para tarzında bir şey alamadığını açıkladı. Bunun yanında adeta terör estiren açıklamalar yaparak tüm yarışmanın perde arkasını ifşaladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.