Masterchef Yarışması Masterchef’in Başlamasına Günler Kala Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş Ne Para! “Acun Medya…”

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmalardan biri olan Masterchef yarışması Survivor yarışmasının final yapmasıyla birlikte ekranlara kısa bir ara verecek. Kendisinin yerine ise reyting rekorları kıran Masterchef yarışması resmen başlayacak. Tam tamına 3 sezondur başarılı işler çıkartmış olan Masterchef yarışmasında bulunmak binlerce kişinin hayali olurken; Serhat Doğramacı’nın açıklamalarından sonra kimse kapısından bile geçmek istemediğini açıkladı!

Masterchef yarışmasından Şampiyon olarak ayrılan Serhat Doğramacı Jeep Renegade marka bir araç kazanmıştı. Aracın sıfırı 363.950 TL olurken; Serhat Doğramacı aracı ya da para tarzında bir şey alamadığını açıkladı. Bunun yanında adeta terör estiren açıklamalar yaparak tüm yarışmanın perde arkasını ifşaladı! Peki, neler oluyor?



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