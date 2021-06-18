Ankara Kına Gecesi Nasıl Olur? Ankara Kına Gecesi Adetleri Nelerdir?
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kına geceleri çiftlerin merak ettiği konusular arasına girdi. Geleneksel bir kına töreninde Ankara’da yapılan adetler ise okuyanları bir hayli şaşırttı. Ankara kına gecesi nasıl olur? Ankara kına gecesi adetleri nelerdir? İşte, detaylar…
Ankara kına geceleri içerdiği adetler ile düğün sezonunun en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başarıyor. Türkiye’de sadece Ankara’da yapılan bu adetler, okuyanları adeta şaşkına çeviriyor. Kına yakmadan yıkamaya kadar pek çok farklı adeti içerisinde barından Ankara kına geceleri, genç çiftlerin koruması ve yaşatması gereken birçok detay içeriyor.
Ankara Kına Gecesi Nasıl Olur?
Eğlencesi ile meşhur Ankara’da yaz sezonunun gelmesiyle birlikte “Ankara kına gecesi nasıl olur?” sorusu öne çıkıyor. Gece hayatındaki eğlencesini kına ve düğün gibi geleneklerine de yansıtan Ankara kına gecelerinde pek renkli anlar ortaya çıkarıyor. Ankara oyun havalarının mutlaka çalındığı kına geceleri hem evde hem de bir mekanda gerçekleştirilebiliyor.
18 Haz 2021 - 13:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.