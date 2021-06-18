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- 18 Haz 2021 - 13:03 G: 18 Haz 2021 - 14:36

Ankara Kına Gecesi Nasıl Olur? Ankara Kına Gecesi Adetleri Nelerdir?

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kına geceleri çiftlerin merak ettiği konusular arasına girdi. Geleneksel bir kına töreninde Ankara’da yapılan adetler ise okuyanları bir hayli şaşırttı. Ankara kına gecesi nasıl olur? Ankara kına gecesi adetleri nelerdir? İşte, detaylar…

Ankara kına geceleri içerdiği adetler ile düğün sezonunun en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başarıyor. Türkiye’de sadece Ankara’da yapılan bu adetler, okuyanları adeta şaşkına çeviriyor. Kına yakmadan yıkamaya kadar pek çok farklı adeti içerisinde barından Ankara kına geceleri, genç çiftlerin koruması ve yaşatması gereken birçok detay içeriyor.

Ankara Kına Gecesi Nasıl Olur?

Eğlencesi ile meşhur Ankara’da yaz sezonunun gelmesiyle birlikte “Ankara kına gecesi nasıl olur?” sorusu öne çıkıyor. Gece hayatındaki eğlencesini kına ve düğün gibi geleneklerine de yansıtan Ankara kına gecelerinde pek renkli anlar ortaya çıkarıyor. Ankara oyun havalarının mutlaka çalındığı kına geceleri hem evde hem de bir mekanda gerçekleştirilebiliyor.

18 Haz 2021 - 13:03 - Yaşam

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