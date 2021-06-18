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- 18 Haz 2021 - 16:55 G: 18 Haz 2021 - 17:06

Galatasaray Artık Özgür! UEFA Kısıtlamalarının Hiç Biri Kalmadı!

Galatasaray Kulübü özgürlüğüne kavuştu. UEFA tarafından Uzlaşma Anlaşması kapsamında verilen cezaların sona erdiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama: "Kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" denildi. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona erdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın anlaşmadan 1 yıl erken çıkmak için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020-21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır."

18 Haz 2021 - 16:55 AA İstanbul- Spor

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