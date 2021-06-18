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- 18 Haz 2021 - 17:11 G: 18 Haz 2021 - 17:12

Diş Hekim Adayları Merakla Bekliyordu! ÖSYM Sonuçları Açıkladı!

Diş hekim adaylarının dört gözle beklediği haber nihayet geldi. Diş hekimi olmak için girilen Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve erişim linki.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-14 Haziran'da tercihleri alınan 2020 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

18 Haz 2021 - 17:11 AA Ankara- Eğitim

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