18 Haz 2021 - 17:11 Güncelleme: 18 Haz 2021 - 17:12
Diş Hekim Adayları Merakla Bekliyordu! ÖSYM Sonuçları Açıkladı!
Diş hekim adaylarının dört gözle beklediği haber nihayet geldi. Diş hekimi olmak için girilen Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve erişim linki.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-14 Haziran'da tercihleri alınan 2020 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.