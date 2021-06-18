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18 Haz 2021 - 17:11

Diş Hekim Adayları Merakla Bekliyordu! ÖSYM Sonuçları Açıkladı!

Diş hekim adaylarının dört gözle beklediği haber nihayet geldi. Diş hekimi olmak için girilen Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. İşte detaylar ve erişim linki.