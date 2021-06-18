Galatasaray Kulübüne Müjde Başkan Cengiz'den Geldi! UEFA Finansal Fair Play Sona Erdi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taahhütlerini yerine getirdikleri için UEFA ile yaptıkları finansal fair play anlaşmasından bir yıl erken çıktıklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, Beykoz'daki evinde düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı camiaya bir müjde vermek istediğini dile getirdi.

Cengiz, 2018 yılında UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri UEFA Finansal Fair Play ile uğraştık. Kendimizi çok iyi ifade ettik ve UEFA'da 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Dava arkasından CAS'a gitti ve orada da kazandık. Değerli arkadaşlar başarılı olduk ama UEFA bizi sınırladı. Transferde satmadan almama kuralı bizi çok sınırladı. Belki bunu ifade edemedik, belki taraftara anlatamadık. Bize eleştirilerde bulundular, onlara hak veriyorum. Yapıcı, olumlu eleştiri insanı her zaman sıcak tutar. Biz 3 yılda 2 şampiyonluk aldık. İki de kupa aldık. Ne mutlu bize. Bu Galatasaray camiasının gücünden geliyor. Değerli kardeşlerim bugün itibarıyla bir yılımız olmasına rağmen UEFA Finansal Fair Play anlaşmasından çıkış yaptık."

UEFA yönetici ve yetkililerine teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Sağ olsunlar bugün itibarıyla bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. Tabii bu bir günde olmadı. Çok çalıştık. Ben sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yani yatağımdan kalktım. Camia mutlu olsun. Galatasaray dünyada iki defa yapılandırma anlaşması yapan ve çıkış yapan ilk Türk kulübü. Ben bununla onur duydum. Galatasaray camiasının varlığı bana her zaman güç verdi. Tabii kötü söyleyenler de oldu. Canları sağ olsun. Ben hiçbir şey demem. Herkes kendi destanını yazar." diye konuştu.

Galatasaray camiasının yarın yapılacak seçimli olağan genel kurul nedeniyle bir süredir gergin olduğunu aktaran Cengiz, "Ben çok üzülüyorum. Bütün camia da huzur istiyor. Birbirine laf atma, belden aşağı vurma... Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim. Ancak pandemi şartlarında böyle oldu. 29 Mayıs'ta seçimi yapamazdım. Devlet var. Ben devlete başkaldırıp seçim mi yapacağım, böyle bir şey olabilir mi? Öngörüye göre yine hızlı bir şekilde davrandık. Bütün adaylar değerli. Bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlarım var. Lütfen birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Zaten sadece bana çatıyorlar. Neden hala bana çatılıyor onu anlamıyorum. Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Gri listede 20'ye yakın arkadaşım var"

Mustafa Cengiz, seçimli genel kurulda kimi destekleyeceğine yönelik bir soru üzerine adaylardan Yiğit Şardan'ın listesinde 20'ye yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Galatasaray'da bütün başkan adaylarının değerli olduğunu vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben hiçbirine düşman değilim. İsterim ki hepsi başarılı olsun. Ancak takdir ederseniz, gri listede (Yiğit Şardan'ın listesi) 20'ye yakın arkadaşım var. Çok yakın çalışma arkadaşlarım var. Kurumsal hafıza çok önemli. Transferde satmadan alamama kuralı bitiyor, kadro 21'den rahatlıkla 23'e çıkıyor. 65 milyon avro kredi kullanma vardı, o kalkıyor. Bütün bunlar hallediliyor. Bundan sonra önümüz tertemiz. Yeni gelecek başkan finansal fair play açısından dümdüz bir yoldan ilerleyecek. Bu demek değil önümüzdeki yıl zarar edin. Çünkü bizim Türkiye Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmamız var. O anlaşma da çok hayırlı. Bir anlamda Türkiye'nin finansal fair play'i. Şimdi yürüyen bir süreç var. Sürdürülebilir bir yönetim var. Ben bunu arkadaşlarımın bulunduğu gri listede görüyorum."