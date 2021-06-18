Mehmet Ali Erbil’e Büyük Şok! “Tecavüz” Açıklamasından Sonra Ortalık Karışmıştı, Eski Eşi Açıkladı! Durum Bilinenin Tam Aksi! Meğer…

Kısa bire süre önce Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında; “ Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar anlam veremiyorum” sözlerini dile getirmiş ve bombanın ipini çekmişti.

Seda Sayan ise konu hakkında; “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" sözlerini dile getirmişti. Bahsi geçen eski eş Tuğba Coşkun ise ilk kez bir açıklama yaptı.



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