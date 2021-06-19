Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2021 - 08:47 G: 19 Haz 2021 - 08:48

Hollanda Maske Zorunluluğunu Kaldırdı! Sıra Bize Ne Zaman Gelecek! İşte Detaylar!

Avusturalya ile başlayan maske zorunluluğu kaldırılma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen bilgilere göre Hollanda maske takma zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. 26 Haziran itibariyle kaldırılacak olan zorunlu kullanım sonrası gözler aşılamada rekor sayılara ulaşmaya başlayan Türkiye'de. Türkiye'de aşılamalar sürerken Maske zorunluluğu ile ilgili kararın yakında açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya 26 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, ülke genelinde uygulanan tedbirlerde gevşeme planına ilişkin ortaklaşa basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, 28 Nisan'da başlayan normalleşme planında dördüncü aşamaya 26 Haziran'dan itibaren geçileceğini bildirdi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Rutte, sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda maske takılmasına devam edileceğini kaydetti.

Rutte, 26 Haziran itibarıyla normalleşmede büyük bir adım atılacağını ifade ederek, "1,5 metre sosyal mesafeye uymak kaydıyla neredeyse her şey serbest." dedi.

Hijyen ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyma şartında değişiklik olmayacağını vurgulayan Rutte, ayrıca henüz aşı olmayan ve yazın seyahat edeceklere ücretsiz koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.

 26 Haziran'dan itibaren gevşetilen tedbirler

Amatör spor müsabakaları 26 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Eğlence sektörü normal çalışma saatlerine dönebilecek. Sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Evlere alınabilecek misafir sayısında sınır kaldırıldı. Evden çalışma zorunluluğu kısmen kaldırılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofislerin kullanılabilmesine karar verildi.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması kaldırıldı. Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

Öte yandan, toplantıda, sosyal mesafe kuralı ve liselerde eğitimin gelecek yıl nasıl yapılacağına ilişkin planlamanın ağustosun ortasında açıklanacağı belirtildi.

19 Haz 2021 - 08:47 AA - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşılama Kapasitesi Belli Oldu! Günlük Ortalama Doz 1,5 Milyon! Kısa Sürede Tüm Türkiye Aşılanacak! mask
Aşılama Kapasitesi Belli Oldu! Günlük Ortalama Doz 1,5 Milyon! Kısa Sürede Tüm Türkiye Aşılanacak!
40 Milyonu Aştık! Dünya'da 9. Sıradayız! Bakan Koca Hedef Yükseltti! mask
40 Milyonu Aştık! Dünya'da 9. Sıradayız! Bakan Koca Hedef Yükseltti!
Organ Nakli Daha Anlamlı Oldu! 6 Aylık Bebeğin Börekleri Başka Bir Çocuğa Gelecek Oldu! mask
Organ Nakli Daha Anlamlı Oldu! 6 Aylık Bebeğin Börekleri Başka Bir Çocuğa Gelecek Oldu!
Ve 1,5 Milyon Sınırı Aşıldı! Sağlık Bakanı Koca Yeni Aşı Rekorunu Açıkladı! mask
Ve 1,5 Milyon Sınırı Aşıldı! Sağlık Bakanı Koca Yeni Aşı Rekorunu Açıkladı!
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil! mask
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil!
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın! mask
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın!
HIV Tedavisinde Kullanılacak! GSK Patenti Alındı, Üretim Başlıyor! mask
HIV Tedavisinde Kullanılacak! GSK Patenti Alındı, Üretim Başlıyor!
SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı! mask
SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı!
Tam 1 Milyon 240 Bin Koronavirüs Aşısı! Türkiye Salgından Kurtulmaya Doğru Gidiyor! mask
Tam 1 Milyon 240 Bin Koronavirüs Aşısı! Türkiye Salgından Kurtulmaya Doğru Gidiyor!
Ankara Şehir Hastanesinde Yoğunluk Tavan Yaptı! Memur ve İşçiler Aşı İçin Akın Ediyor! mask
Ankara Şehir Hastanesinde Yoğunluk Tavan Yaptı! Memur ve İşçiler Aşı İçin Akın Ediyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Koronavirüs’te Sağlık Bakanı Koca Son Duyuruyu Yaptı! Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Bir Gün İçerisinde İkinci Rekor Kırıldı! mask
Ankara Koronavirüs’te Sağlık Bakanı Koca Son Duyuruyu Yaptı! Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Bir Gün İçerisinde İkinci Rekor Kırıldı!
Provakatörler İş Başında! Bu Oyuna Gelmeyelim! TBMM Başkanı Şentop'tan Birlik Mesajı! mask
Provakatörler İş Başında! Bu Oyuna Gelmeyelim! TBMM Başkanı Şentop'tan Birlik Mesajı!
Herkes Bu Haberi Bekliyordu! Kurban Kuralları Belli Oldu, Resmi Gazete'de Yayınladı! mask
Herkes Bu Haberi Bekliyordu! Kurban Kuralları Belli Oldu, Resmi Gazete'de Yayınladı!
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi! mask
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi!
Yunanistan Acımıyor, Ülke Sınırlarını Koruyor! Ege Denizinde Sığınmacıları Türkiye Kurtardı! mask
Yunanistan Acımıyor, Ülke Sınırlarını Koruyor! Ege Denizinde Sığınmacıları Türkiye Kurtardı!
Aşılama Kapasitesi Belli Oldu! Günlük Ortalama Doz 1,5 Milyon! Kısa Sürede Tüm Türkiye Aşılanacak! mask
Aşılama Kapasitesi Belli Oldu! Günlük Ortalama Doz 1,5 Milyon! Kısa Sürede Tüm Türkiye Aşılanacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status