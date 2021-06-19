İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!
İran'da seçim sonuçları belli olmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanmış gözüküyor. İşte detaylar...
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.
Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.
19 Haz 2021 - 10:14 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.