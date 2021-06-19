Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2021 - 10:14 G: 19 Haz 2021 - 10:15

İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!

İran'da seçim sonuçları belli olmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanmış gözüküyor. İşte detaylar...

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

19 Haz 2021 - 10:14 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek! mask
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek!
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi! mask
Biden ve Putin Görüştü, İddialar Arka Arkaya Geldi! Beyaz Saray Anında Yalanladı! Ukrayna Gerilimi Artacak Gibi!
Komşu'da Cumhurbaşkanlık Heyecanı! İran Halkı Seçimlere Gidiyor! Bakalım Eski İran'a Dönüş Olacak Mı? mask
Komşu'da Cumhurbaşkanlık Heyecanı! İran Halkı Seçimlere Gidiyor! Bakalım Eski İran'a Dönüş Olacak Mı?
Çin'in Çocuk Hakkını Artırmasının Nedeni Belli Oldu! Çin'de Kısırlık Artıyor! mask
Çin'in Çocuk Hakkını Artırmasının Nedeni Belli Oldu! Çin'de Kısırlık Artıyor!
FED Kararı Piyasaları Alt Üst Etti! Akıbet Kestirilemiyor! mask
FED Kararı Piyasaları Alt Üst Etti! Akıbet Kestirilemiyor!
Kuzey Kore Şaşırttı! Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi! Myammar'a Yardım Geldi! mask
Kuzey Kore Şaşırttı! Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi! Myammar'a Yardım Geldi!
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil! mask
Aşılama Hızımız İşe Yaradı! İlk Adım Fransa'dan Geldi! Türk Vatandaşları Artık Kırmızı Listede Değil!
Çin, NASA'yı Zora Sokacak Hamlelerine Başladı! Kendi Egemenliği İçin İlk Astronot Ekibini Gönderdi! mask
Çin, NASA'yı Zora Sokacak Hamlelerine Başladı! Kendi Egemenliği İçin İlk Astronot Ekibini Gönderdi!
ABD Haberleri Petrol Fiyatlarını Yükseltmeye Devam Ediyor! Varil Sayısı Giderek Azalıyor! mask
ABD Haberleri Petrol Fiyatlarını Yükseltmeye Devam Ediyor! Varil Sayısı Giderek Azalıyor!
Real Madrid'de Bir Efsane Daha Yolun Sonuna Geldi! Tam 16 Yıl Sonra Yollar Ayrıldı! mask
Real Madrid'de Bir Efsane Daha Yolun Sonuna Geldi! Tam 16 Yıl Sonra Yollar Ayrıldı!
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aradı, Aramadı Derken! Erdoğan-Biden Görüşmesi Diploması İçin Altın Fırsat Olur Mu? mask
Aradı, Aramadı Derken! Erdoğan-Biden Görüşmesi Diploması İçin Altın Fırsat Olur Mu?
Uyuşturucu Ticareti Haberleri Bakan Muş'u Harekete Geçirdi! Denetimler Gümrüklerde Sıklaşacak! mask
Uyuşturucu Ticareti Haberleri Bakan Muş'u Harekete Geçirdi! Denetimler Gümrüklerde Sıklaşacak!
Bakan Murat Kurum Merak Edilenleri Cevapladı! İşte Canlı Yayın İçeriği! mask
Bakan Murat Kurum Merak Edilenleri Cevapladı! İşte Canlı Yayın İçeriği!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhunu Gençleştirdi! e-Spor'a Destek Geldi! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhunu Gençleştirdi! e-Spor'a Destek Geldi!
Dünya Çevre Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj! mask
Dünya Çevre Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj!
Putin, Biden Görüşmesinden Umutlu Değil! Türkiye İçin Neler Çıkacak Merakla Bekleniyor! mask
Putin, Biden Görüşmesinden Umutlu Değil! Türkiye İçin Neler Çıkacak Merakla Bekleniyor!
Siyasette Sıcak Günler Başlıyor! Ak Parti Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası İçin Harekete Geçti! mask
Siyasette Sıcak Günler Başlıyor! Ak Parti Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası İçin Harekete Geçti!
Atatürk'e Lanet Okumuştu! Ak Parti'den Açıklama Geldi! "Bir Devlet Memurunun Yaptığı..." mask
Atatürk'e Lanet Okumuştu! Ak Parti'den Açıklama Geldi! "Bir Devlet Memurunun Yaptığı..."
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal! mask
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal!
Ayşe Begüm Onbaşı'ya Tebrikler Arka Arkaya Geliyor! TBMM Başkanı Şentop'ta Unutmadı! mask
Ayşe Begüm Onbaşı'ya Tebrikler Arka Arkaya Geliyor! TBMM Başkanı Şentop'ta Unutmadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın! mask
TRT Belgesel, Beklenen Yayınları Nihayet Gösterime Sokuyor! Hafta Sonu Belgesel Kuşağını Kaçırmayın!
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek! mask
Huawei Kullananlara Kötü Haber! ABD Temyiz Mahkemesi Başvuruyu Ret Etti! Yasaklama Devam Edecek!
Masterchef Danilo Şeften “Ahlaksız Teklif” Olayı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş Ki, Milyonlar Yerin Dibine Girdi! “Bu Akşam Seni…” mask
Masterchef Danilo Şeften “Ahlaksız Teklif” Olayı! Öyle Bir Şey Başına Gelmiş Ki, Milyonlar Yerin Dibine Girdi! “Bu Akşam Seni…”
Şişecam Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! Çerçevesiz Cam Aynaların Fiyatı Artabilir! mask
Şişecam Harekete Geçti! Çin İthalatına Soruşturma Açıldı! Çerçevesiz Cam Aynaların Fiyatı Artabilir!
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda! mask
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası… mask
Arka Sokalar Dizisinden Zeliş’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Vedası Yürekleri Yaktı, Gözyaşları Kurudu Aktı! Meğer Yüsra Geyik’in Vedasının Perde Arkası…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status