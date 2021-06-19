Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor!

Şampiyon olarak anılan isimlerden biri olarak anılan Survivor Ayşe, milyonların ağzını açık bıraktı. Finale sadece sayılı günler kalan Survivor yarışmasında dengeler değişemeye devam ediyorken; bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise ilk finalist belli olacak!

Birinci finalistin kim olacağı merak konusu haline gelirken artık yarışmada ise bireysel oyuncular oynanıyor. Kısa bir süre önce Dora yarışmadan ayrılmış ve açıklamasıyla milyonları şok etmişti. Ayşe’nin yakın arkadaşlarından biri olan Dora, “Seni çok seviyorum. Emin ol şampiyon olacaksın” sözlerini dile getirmişti. Peki, Dora’nın sözler gerçek mi oluyor?



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