Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a, Esra Erol’un eşi Ali Özbir resmen çıktı. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bu olayda ise Esra Erol paylaşım yapmak zorunda kaldı. Sevilen ismin paylaşımları sosyal medyayı sallarken; stüdyonun arka yüzü de ortaya çıkmış oldu. Peki, neler oluyor?
ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Esra Erol’a eşi de katıldı. Sevilen isimlerin evliliği gündemde yerini alırken gelen bu paylaşım ise şok etkisi yarattı. Tam 14 sene önce eşiyle Esra Erol’da Evlen Benimle programında evlenen Esra Erol, aynı zamanda Esra Erol’danın yapımcıyla evlenmiş olmuştu. İkilinin yürütmüş olduğu başarılı yapım kısa sürede ülkenin en çok izlenen programlarından biri haline gelmesine neden olmuştu.
Yaklaşık 4 yıl önce ikilinin aylık 100 bin lira kazandığı ise iddialar arasında yerini alırken; kısa bir süre önce Esra Erol bir paylaşım yaparak, eşinin stüdyoda olduğunu gösterdi. Sevilen sunucu aynı zamanda Esra Erol’un arka yüzünü de ifşaladı. Peki, neler oluyor?
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19 Haz 2021 - 17:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.