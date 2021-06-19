Esra Erol’un Kocası Esra Erol’daya Çıktı! Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Esra Erol Paylaşım Yapmak Zorunda Kaldı! Perde Arkası Açığa Çıktı, Görenler Şok Oldu!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Esra Erol’a eşi de katıldı. Sevilen isimlerin evliliği gündemde yerini alırken gelen bu paylaşım ise şok etkisi yarattı. Tam 14 sene önce eşiyle Esra Erol’da Evlen Benimle programında evlenen Esra Erol, aynı zamanda Esra Erol’danın yapımcıyla evlenmiş olmuştu. İkilinin yürütmüş olduğu başarılı yapım kısa sürede ülkenin en çok izlenen programlarından biri haline gelmesine neden olmuştu.

Yaklaşık 4 yıl önce ikilinin aylık 100 bin lira kazandığı ise iddialar arasında yerini alırken; kısa bir süre önce Esra Erol bir paylaşım yaparak, eşinin stüdyoda olduğunu gösterdi. Sevilen sunucu aynı zamanda Esra Erol’un arka yüzünü de ifşaladı. Peki, neler oluyor?



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