İbo Show’da Mahmut Tuncer 7. Kavgası Bitmeden 8. Kavgasını Başlattı! Öyle Bir Şey Yüzünden Küsmüşler Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! “Yoğurta Ekşi Desen Anlarım…”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. Gelen yeni bölümle birlikte ise eskiden konuk olan Mahmut Tuncer’in konuk olarak katıldığı bölümün videoları yeniden canlandı. Bir anda ise sosyal medyada İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer’in neden küstükleri ortaya çıktı.
Tam 7 kez küstüklerini dile getiren Mahmut Tuncer; “Biz İbrahim’le tam 7 kez küstük. Bunlardan 5’i hafif sebeplerdi ama 2’si benim için çok ağırdı. Sizlere bir tanesini anlatmak istiyorum. Benimle yoğurt ekşi diye değil he, ayran ekşi diye küstü. İbrahim abi, sizi bir alalım. Siz biraz Mustafa olun bakalım” sözlerini İbrahim Tatlıses’e söyledi.
İbrahim Tatlıses ise “Anlat bakalım, ben bundan sonra Mustafa’yım” sözlerini dile getirdi. Mahmut Tuncer ise “Siz artık kimsiniz? Mustafa oldunuz. İbrahim Bey var bir tane bilir misiniz siz onu?” sözlerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses ise gülerek; “Ben çok yakından bilmeme ama bilirim. Anlat bakalım siz neden küstünüz?” açıklamasında bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.