İbo Show’da Mahmut Tuncer 7. Kavgası Bitmeden 8. Kavgasını Başlattı! Öyle Bir Şey Yüzünden Küsmüşler Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! “Yoğurta Ekşi Desen Anlarım…”

Tam 7 kez küstüklerini dile getiren Mahmut Tuncer; “Biz İbrahim’le tam 7 kez küstük. Bunlardan 5’i hafif sebeplerdi ama 2’si benim için çok ağırdı. Sizlere bir tanesini anlatmak istiyorum. Benimle yoğurt ekşi diye değil he, ayran ekşi diye küstü. İbrahim abi, sizi bir alalım. Siz biraz Mustafa olun bakalım” sözlerini İbrahim Tatlıses’e söyledi.

İbrahim Tatlıses ise “Anlat bakalım, ben bundan sonra Mustafa’yım” sözlerini dile getirdi. Mahmut Tuncer ise “Siz artık kimsiniz? Mustafa oldunuz. İbrahim Bey var bir tane bilir misiniz siz onu?” sözlerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses ise gülerek; “Ben çok yakından bilmeme ama bilirim. Anlat bakalım siz neden küstünüz?” açıklamasında bulundu!



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