Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! 3 Yıl Sonra Vefat Eden Annesi Hakkında O Sırrı Ortaya Çıkarttı! Hayranlarının İçi Paramparça Oluyor! Meğer O Zamanlarda…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, açıklamalarıyla birlikte milyonlarca hayranını hüngür hüngür ağlattı. Tam tamına 3 yıl sonra ilk kez annesi hakkında bir açıklama yapan başarılı oyuncu, hayranlarının içlerini paramparça etti. Peki, neler oldu?
Güzelliği ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Özellikle Sen Çal Kapımı dizisinden ününe ün katan güzel oyuncu, Vogue dergisine yaptığı açıklamalarla şok etkisi yarattı. Annesinin kanser yüzünden vefat etmesinin ardından ilk kez böyle bir açıklama yapan Erçel, hisleriyle tüm sırrını paylaşmış oldu.
Hayranlarının içlerini paramparça eden güzel oyuncu, annesini anan paylaşımlar yaparak aklının ve kalbinin halen onda olduğunu gösteriyor. Dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu annesinin acısıyla yıkıldıktan sonra yaşadığı tarifsiz hisleri tek tek anlattı. Meğer o zamanlarda…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.