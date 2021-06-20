Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! 3 Yıl Sonra Vefat Eden Annesi Hakkında O Sırrı Ortaya Çıkarttı! Hayranlarının İçi Paramparça Oluyor! Meğer O Zamanlarda…

Güzelliği ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Özellikle Sen Çal Kapımı dizisinden ününe ün katan güzel oyuncu, Vogue dergisine yaptığı açıklamalarla şok etkisi yarattı. Annesinin kanser yüzünden vefat etmesinin ardından ilk kez böyle bir açıklama yapan Erçel, hisleriyle tüm sırrını paylaşmış oldu.

Hayranlarının içlerini paramparça eden güzel oyuncu, annesini anan paylaşımlar yaparak aklının ve kalbinin halen onda olduğunu gösteriyor. Dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu annesinin acısıyla yıkıldıktan sonra yaşadığı tarifsiz hisleri tek tek anlattı. Meğer o zamanlarda…



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