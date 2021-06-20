Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin ve Hande Erçel kısa bir süre önce sevgili olduklarını duyurmuştu. İkilinin rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde ise Kerem Bürsin’in hayat verdiği Serkan karakteri resmen baba oluyor! Hande Erçel müjdeyi resmen duyurdu. “Herkese hayırlı uğurlu olsun!”
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla ikili Maldivlere tatile gitmiş ve dönüşte el ele görüntülenmişlerdi. İkilinin el ele görüntülenmesinin hemen arkasından ise ikili sevgili olduklarını duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonu için bir araya gelen ikili hayranlarının karşısına ise iki sevgili olarak çıkmışlardı.
Yeni sezonu oldukça başarılı olan dizinin bölümleri ise yeniden reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Eda karakterine hayat veren Hande Erçel ise Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin’e baba olduğunu resmen duyurdu! Bunun üzerine sosyal medya ayağa kalktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.