Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili…

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla ikili Maldivlere tatile gitmiş ve dönüşte el ele görüntülenmişlerdi. İkilinin el ele görüntülenmesinin hemen arkasından ise ikili sevgili olduklarını duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonu için bir araya gelen ikili hayranlarının karşısına ise iki sevgili olarak çıkmışlardı.

Yeni sezonu oldukça başarılı olan dizinin bölümleri ise yeniden reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Eda karakterine hayat veren Hande Erçel ise Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin’e baba olduğunu resmen duyurdu! Bunun üzerine sosyal medya ayağa kalktı!



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