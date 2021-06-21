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21 Haz 2021 - 10:05

Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı!

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Her geçen gün başarılarına ve kupalarına yenisini eklemeye devam ediyor. 2021 Porsche Carrera Cup serisinin dördüncü ayağı olan İtalya'da podyumu bırakmadı. 2. sırayı elden eden Güven'in hedefi şampiyonluk. İşte detaylar...