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- 21 Haz 2021 - 10:05 G: 21 Haz 2021 - 10:06

Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı!

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Her geçen gün başarılarına ve kupalarına yenisini eklemeye devam ediyor. 2021 Porsche Carrera Cup serisinin dördüncü ayağı olan İtalya'da podyumu bırakmadı. 2. sırayı elden eden Güven'in hedefi şampiyonluk. İşte detaylar...

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin dördüncü ayağı Monza’da podyuma çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin dördüncü durağı Monza’daki iki yarışta da podyumda yer almayı başardı.

İtalya'nın Monza pistindeki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun ikinci sırasını elde etti.

Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe altıncı podyumunu yaptı.

Serinin beşinci ayağı 9-11 Temmuz tarihlerinde Hollanda’daki Zandvoort Pisti’nde koşulacak.

21 Haz 2021 - 10:05 AA Ankara- Dünya

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