Survivor İsmail’in Planı Deşifre Oldu! Meğer Her Şey Bunun İçinmiş! Acun Ilıcalı Çılgına Dönebilir! Gözünü Ilıcalı’ya Dikti! “Yazıklar Olsun Sana İsmail!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde ise İsmail ilk finalist koltuğunda oturmasına rağmen dokunulmazlık oyununu kazarak Aleyna’yı finalde ezici bir şekilde yok etmişti. Geçtiğimiz gün dokunulmazlık kolyesini Aleyna alırken; dün akşam ekranlara gelen bölümde ise İsmail, tüm rakiplerini yok etmişti.

İsmail’in ilk finalist olmasına rağmen böyle bir hamle yapması ise seyircileri şok etmişti. İsmail, “Ben kaybetmeyi asla sevmiyorum. Hayatımda ne nefret ettiğim şey kaybetmek. Bu yüzden ilk finalist olmama rağmen benim hedefim belli. Dokunulmazlığı kazandım şimdi ise bitini eleme potasına göndereceğim” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise İsmail’in büyük planı ortaya çıktı.



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