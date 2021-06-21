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- 21 Haz 2021 - 10:28 G: 21 Haz 2021 - 10:37

Survivor İsmail’in Planı Deşifre Oldu! Meğer Her Şey Bunun İçinmiş! Acun Ilıcalı Çılgına Dönebilir! Gözünü Ilıcalı’ya Dikti! “Yazıklar Olsun Sana İsmail!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail’in planı resmen deşifre oldu. Meğer her şey kafasında koyduğu bu olay içinmiş. Acun Ilıcalı’ya çılgına çevirecek olan bu olayda ise iddialara göre İsmail, gözünü Acun Ilıcalı’ya dikti. Bunun üzerine ise çıkan bu iddialara karşılık olarak ise “Yazıklar olsun sana İsmail” sözlerini dile getirdiler.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde ise İsmail ilk finalist koltuğunda oturmasına rağmen dokunulmazlık oyununu kazarak Aleyna’yı finalde ezici bir şekilde yok etmişti. Geçtiğimiz gün dokunulmazlık kolyesini Aleyna alırken; dün akşam ekranlara gelen bölümde ise İsmail, tüm rakiplerini yok etmişti.

İsmail’in ilk finalist olmasına rağmen böyle bir hamle yapması ise seyircileri şok etmişti. İsmail, “Ben kaybetmeyi asla sevmiyorum. Hayatımda ne nefret ettiğim şey kaybetmek. Bu yüzden ilk finalist olmama rağmen benim hedefim belli. Dokunulmazlığı kazandım şimdi ise bitini eleme potasına göndereceğim” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise İsmail’in büyük planı ortaya çıktı.

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21 Haz 2021 - 10:28 Ankara- Yaşam

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