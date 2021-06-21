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- 21 Haz 2021 - 12:04 G: 21 Haz 2021 - 14:06

Heyecan Bugün Başlıyor! Üçüncü Grand Slam Wimbledon'da 4 Türk Mücadele Edecek

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ana tablo mücadelesi verecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ana tablo mücadelesi verecek. Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken, kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Dünya sıralamasında geçen hafta itibarıyla 189. basamakta yer alan ve profesyonel kariyerinin en iyi sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel, 8. kez grand slam arenasına çıkacak.

Cem İlkel, elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. Milli tenisçi ile Etcheverry, bu sene düzenlenen Antalya Challenger'da karşı karşıya gelmiş, kazanan Cem olmuştu.

İlk grand slam heyecanını bu yıl Roland Garros'ta yaşayan Altuğ Çelikbilek, kariyerinde ilk kez Wimbledon Elemeleri'nde boy gösterecek. 24 yaşındaki milli tenisçi, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Fransız Constant Lestienne ile karşılaşacak. Altuğ ile Lestienne daha önce bir kez 2020 yılı Quimper Challenger'da karşılaşmış ve müsabaka 29 yaşındaki Fransız sporcunun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

21 Haz 2021 - 12:04 AA Ankara- Spor

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