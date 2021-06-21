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- 21 Haz 2021 - 13:49 G: 21 Haz 2021 - 13:50

Çin, İç İşlerine Karıştığını Belirtti ve ABD'ye Resti Çekti!

Çin, Tayvan’a 2,5 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe eden ABD'den "Çin’in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini gerektiğini açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, ABD’nin Tayvan’a 2,5 milyon Kovid-19 aşı bağışlamasına tepki gösterdi.

Sözcü Cao, ABD’nin siyasi manipülasyon arayışına girmemesi ya da Çin'in iç işlerine karışmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe ettiğini açıklamış, ABD’nin Memphis kentinden hareket eden Tayvan hava yolu şirketi China Airlines'a ait kargo uçağı, aşılarla birlikte dün Tayvan Adası'na ulaşmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

21 Haz 2021 - 13:49 AA Ankara- Dünya

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